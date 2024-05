Hortolândia completa 33 anos com novo Paço Municipal como presente

A cidade de Hortolândia, que completa 33 anos neste domingo (19), receberá um de seus presentes no próximo dia 28, com a inauguração do novo Paço Municipal, em cerimônia marcada para as 10h.

Essa será a primeira “casa própria” do Poder Executivo, que, durante sua história, passou por três diferentes prédios, todos alugados. O último deles fica no Remanso Campineiro.

Neste mês, toda a estrutura da prefeitura irá para o novo “Palácio dos Migrantes Paço Municipal Prefeito Ângelo Augusto Perugini”, construído na Estrada Municipal Sabina Baptista de Camargo, próximo à Ponte da Esperança (Ponte Estaiada) e ao Corredor Metropolitano, no Jardim Novo Ângulo.

Nova sede da prefeitura fica no Jardim Novo Ângulo – Foto: Prefeitura de Hortolândia/Divulgação

Segundo o prefeito Zezé Gomes (Republicanos), esse espaço era um sonho do falecido Angelo Perugini – que morreu em 2021, enquanto chefiava o Executivo – começou a ser idealizado há cerca de 15 anos.

“Neste período, o município ganhou uma área com mais de 60 mil metros quadrados na região do Jardim Novo Ângulo. Esse local foi o escolhido para abrigar o novo Paço Municipal. Fizemos o projeto e em 2022 fizemos a licitação e demos a ordem de serviço para a sua construção. Um prédio totalmente moderno, inteligente e sustentável”, afirma.

Ainda de acordo com Zezé, com o novo paço, a prefeitura vai economizar pelo menos R$ 7 milhões de aluguel e R$ 5 milhões com energia elétrica.

“Afinal, o novo prédio conta com usina solar capaz de produzir toda a energia necessária para o pleno funcionamento da nova prefeitura”, ressalta o prefeito.

Zezé aponta que esse dinheiro economizado trará benefícios à população. “Esse recurso poderá ser empregado na Saúde, Educação, Segurança, ou em outros projetos desenvolvidos pelas demais secretarias municipais.”

Com 10 mil metros quadrados, o prédio tem o dobro de tamanho do anterior e vai abrigar em torno de mil funcionários de todas as secretarias municipais. “A população terá acesso aos serviços facilitados e um local físico que poderá atendê-la com toda a segurança e conforto”, destaca o prefeito.

Usina solar

O projeto da usina solar integra o Programa de Eficiência Energética lançado pelo município, que prevê a implantação, até junho deste ano, de 21 usinas solares em Hortolândia.

“Toda energia produzida será capaz de atender todos os 200 prédios públicos existentes na cidade. Isso quer dizer que todas as escolas, unidades de saúde, hospitais, Crass (Centros de Referência em Assistência Social), entre outros, serão abastecidos com energia limpa e renovável”, diz Zezé.

Jardim sensorial

O paço também terá um jardim sensorial. As mudas de ervas aromáticas e alimentícias começaram a ser plantadas, na última quarta-feira, na área das sacadas do prédio, por equipes do Viveiro Municipal Antônio da Costa Santos.

O paisagismo inclui 75 mudas de manjericão, 60 de hortelã, 60 de poejo, 45 de arruda, 60 de erva cidreira e 120 de capim santo. Também houve o plantio de espécies decorativas: 120 mudas de abacaxi roxo, 120 de confete, 120 de variegada, 250 de lantana, dez de estrelícia, dez de cróton, dez de ixora rei, dez de pleomore, uma de cereja do rio grande e 60 de assistacia variegata.

Outro toque de verde fica por conta das mudas de árvores já plantadas no começo deste mês: dez de palmeiras ráfia (com altura acima de 3 metros), dez de jabuticabeiras (com altura de 2,5 m) e oito de romãs (com altura de 2,5 m). Estas espécies fazem parte do termo de compensação ambiental da empresa Microsoft do Brasil.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, em breve, pelo menos 9,5 mil mudas de árvores frutíferas e nativas serão plantadas, além de mudas paisagísticas, nas imediações do novo paço, dentre elas quaresmeiras, ipês, jacarandás, agapantos e filodendros.