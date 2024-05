Hortolândia inaugura novo Paço Municipal no próximo dia 28

A Prefeitura de Hortolândia vai inaugurar o novo Paço Municipal no próximo dia 28, em cerimônia marcada para as 10h. A data foi divulgada pela administração nesta quinta-feira (16).

A nova sede do Executivo fica na Estrada Municipal Sabina Baptista de Camargo, próximo à Ponte da Esperança (Ponte Estaiada) e ao Corredor Metropolitano, no Jardim Novo Ângulo.

Paço Municipal de Hortolândia – Foto: Prefeitura de Hortolândia/Divulgação

O prédio, denominado Palácio dos Migrantes Paço Municipal Prefeito Ângelo Augusto Perugini, tem 10 mil metros quadrados de área construída. O terreno tem área de 60 mil m². Com estrutura ampla e moderna, o espaço abrigará em torno de mil funcionários de todas as secretarias municipais.

Iniciada em agosto de 2022, a construção custou R$ 66 milhões, dos quais R$ 50 milhões são oriundos do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento). Os outros R$ 16 milhões foram investidos pela própria prefeitura.

O projeto prevê, inclusive, implantação de jardins e estacionamento no entorno do prédio. A estrutura inclui ainda a instalação de cisternas para armazenamento de água de chuva, que será utilizada para limpeza do próprio paço e manutenção dos jardins.

Também haverá, na área externa da sede, a construção de um parque com duas quadras esportivas e um prédio que abrigará o Poupatempo e o DSO (Departamento de Saúde Ocupacional).

Usina fotovoltaica

Um dos destaques do novo Paço Municipal é a usina de energia fotovoltaica, que já foi instalada e está em funcionamento.

A inauguração da usina aconteceu com a participação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em dezembro do ano passado. Desde então, a estrutura passou a fornecer energia inclusive para as obras.