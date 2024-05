De roupa a ração, ações em Americana e região arrecadam dezenas de toneladas de doações para o RS

Toneladas de doações de roupas, alimentos, água e até mesmo ração foram arrecadadas - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

As iniciativas em Americana e região para ajudar as vítimas dos temporais que atingiram e causaram enchentes no Rio Grande do Sul arrecadaram, de segunda-feira (6) até a tarde desta terça (7), toneladas de doações de roupas, alimentos, água e até mesmo ração. Nesta quarta (8), o primeiro caminhão com donativos, que saiu de Santa Bárbara d’Oeste, chegará ao estado.

Segundo balanço do empresário Luiz Eduardo Salau, proprietário da Dado Tintas, as cinco lojas de sua empresa na região receberam mais de 30 toneladas de doações – que vão até esta quarta. Ele se prontificou a levar pessoalmente tudo o que foi arrecadado ao Rio Grande do Sul.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Tem loja minha que hoje não cabe mais nada. Sou eu, com o celular na mão e com a colaboração de amigos. E eu vou ir junto com os caminhões para o Rio Grande do Sul, porque eu quero ter certeza que a nossa doação vai chegar a quem precisa. Quero ir no foco no problema”, disse.

Dado tem ligação com o estado, já que é torcedor e chegou a ser patrocinador do Sport Club Internacional, de Porto Alegre, e o seu pai, falecido em 2022, era gaúcho.

“É muito triste. Eu sou um admirador do povo gaúcho, porque eles são extremamente apaixonados pelo seu estado. Do Brasil, eles são os mais apaixonados. É agradecer a todos que confiaram as suas doações em mim”, disse o empresário, que irá doar 2,6 mil de latas de tintas de 18 l.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Prefeitura

Em Americana, a Defesa Civil afirmou que já tem um “caminhão de grande porte cheio”. A corporação pediu mais doações de itens de higiene pessoal e cobertores.

“É impressionante como povo de Americana é solicito. Estamos recebendo bastante roupa, água, calçados, produtos de limpeza. Continuaremos recebendo até que o Governo do Estado de São Paulo mande parar”, contou o chefe da Defesa Civil de Americana, João Miletta.

Primeira remessa para o Rio Grande do Sul saiu da Câmara de Santa Bárbara nesta terça – Foto: Câmara de Santa Bárbara/Divulgação

Por sua vez, em Santa Bárbara, a câmara arrecadou três toneladas e a primeira remessa para o Rio Grande do Sul saiu nesta terça. O caminhão deve seguir para Canoas, Cachoeira e Alvorada. Novos carregamentos deverão sair nos próximos dias.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Colégio Pilares encheu caminhonete da Defesa Civil de Santa Bárbara com doações – Foto: Colégio Pilares/Divulgação

Na mesma cidade, o Colégio Pilares, na Colina, encheu a caçamba e o banco traseiro de uma caminhonete da Defesa Civil do município.

As doações se juntarão às outras da corporação e serão encaminhadas ao Governo do Estado de São Paulo, que enviará para o Sul.

Confira todos os pontos de arrecadação na região