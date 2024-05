Defesa Civil de Americana coordena transporte de doações ao Rio Grande do Sul

Primeiro caminhão deixou a sede do órgão carregado de água, roupas e cobertores para as vítimas das enchentes

A Defesa Civil de Americana coordenou na tarde desta quinta-feira (9) o transporte das doações arrecadadas na campanha em prol das vítimas de enchentes do Rio Grande do Sul. O primeiro caminhão deixou a sede do órgão carregado de água, roupas e cobertores. A saída dos veículos que transportam doações no município conta com um ponto de apoio na Fidam (Feira Industrial de Americana).

Doações saíram da sede Defesa Civil para o Rio Grande do Sul – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

“A Defesa Civil iniciou a campanha na cidade e foram muitas doações recebidas até agora. Agradecemos a todos os voluntários que estão colaborando diariamente com a campanha de doações, empenhados em ajudar as famílias que perderam tudo nas enchentes”, disse o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta.

A campanha continua na sede do órgão (Avenida Bandeirantes, nº 2.250, ao lado do Corpo de Bombeiros), de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, assim como no Tiro de Guerra (Rua Florindo Cibin, nº 2.675, Vila Louricilda), das 8h às 11h30 e das 13h às 16h.

Neste final de semana, no sábado (11) e no domingo (12), o Tiro de Guerra de Americana também receberá doações no período das 9h às 15h, com preferência para itens de limpeza e de higiene pessoal.