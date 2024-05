Empresário é detido pela Polícia Militar após atirar para o alto em Americana

Suspeito efetuou os disparos durante discussão com um vizinho; quatro armas e mais de 1,3 mil munições foram apreendidas

Quatro armas e mais de 1,3 mil munições foram apreendidas - Foto: Divulgação_19°BPMI

Um empresário de 43 anos foi detido em Americana pela PM (Polícia Militar), na tarde deste domingo (19), após atirar para o alto durante uma briga com um vizinho. Na mesma ocorrência, foram apreendidas quatro armas, 1.314 munições intactas e 113 deflagradas.

De acordo com o 19° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), por volta de 16h30, um fisioterapeuta de 41 anos acionou os militares, informando que naquele momento, após uma discussão com o seu vizinho, o homem teria atirado para o alto. Eles são moradores da Chácara Letônia, na região da Praia Azul.

Os PMs foram ao endereço e, ao questionarem o suspeito, ele confirmou a versão do vizinho, de que teria efetuado o disparo para o alto durante a discussão. Ele informou ainda ser CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador).

Durante buscas na residência do suspeito e também em sua empresa, em Santa Bárbara, os policiais encontraram e apreenderam quatro armas, sendo um rifle semiautomático, um revólver e duas pistolas, além de 1.314 munições intactas e 113 capsulas deflagradas. As armas estavam regulares de acordo com a PM.

O empresário foi conduzido à delegacia de Americana, onde foi autuado em flagrante por disparo de arma de fogo. Ele foi liberado após pagar uma fiança de R$ 10 mil. As armas e munições continuaram apreendidas.