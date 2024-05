Os sonhos de Rai, o ‘Príncipe da Viola’

Aos 9 anos, Rai Emanuel faz sucesso no meio sertanejo raiz e, ao lado do pai, ajuda a manter uma das maiores tradições do País

Rai Emanuel e sua viola fazem sucesso por onde passam - Foto: Leonardo Matos_Liberal

O estilo sertanejo de Rai Emanuel, de 9 anos, de Americana, vai muito além do chapéu, cinto e bota, que ele faz questão de usar em suas apresentações. Com a viola sempre pronta para produzir belos sons e evocar uma ampla gama de emoções, ele é raiz, a começar pelas suas rigorosas referências musicais. “Eu gosto de artistas antigos. Trio Parada Dura, Leandro e Leonardo, Liu e Leo, Tonico e Tinoco, Chitãozinho e Xororó, e por aí vai”, explica.

A companheira inseparável é recente e foi presente do pai, seu maior parceiro. Autografada pela compositora, cantora e apresentadora do programa Aparecida Sertaneja, Maria Angela Zan, o instrumento tem um valor sentimental para o garoto. “Essa é minha primeira viola. Posso até ter outras ao longo da vida, mas essa sempre será especial”, avalia.

É por você que canto. Filho do ex-cantor sertanejo Rodrigo Palomo Faccin, de 42 anos, nem o garoto, nem o pai se lembram quando começou o interesse dele pelo estilo. “Acho que vem desde quando ele estava na barriga da mãe, porque eu cantava e tocava, e ele já se retorcia. Ele cresceu cantarolando e arranhando as cordas da viola”, brinca o pai.

Autodidata, o menino, que após suas primeiras apresentações realizadas em 2023, ganhou o título carinhoso de “Príncipe da Viola”, aprendeu a tocar o instrumento sozinho, contudo, logo ganhou o incentivo do pai, cuja experiência no meio musical passou de 20 anos de estrada.

Inspirado por familiares, Rodrigo iniciou sua carreira aos 14 anos e ao lado do tio Valdenir criou a dupla Rodrigo da Viola e Valdenir. Além de dois CDs gravados, eles se apresentaram em programas televisivos e de rádio, inclusive na Rádio Clube (AM 580), do LIBERAL. Em 2019, após descobrir um tumor no cérebro, ele precisou se afastar dos palcos, contudo, o interesse crescente de Rai pelo universo artístico acabou atraindo seus olhos para o cenário musical novamente. “Acho que Deus me deixou aqui para guiar a carreira dele, entende?”

Musicando Vidas. O desejo de Rai de ser artista e do pai de auxiliá-lo encontrou o trabalho voluntário do produtor musical, arranjador e compositor Jhésus Britto. Com vasta experiência e autor de vários sucessos cantados por vozes consagradas como Rio Negro e Solimões, Padre Marcelo Rossi e os “pratas da casa” Ricardo e João Fernando, o profissional tem um projeto social na igreja católica Nossa Senhora de Guadalupe, no bairro Jaguari, em Americana, chamado “Musicando Vidas”, onde acabou conhecendo Rai há pouco mais de oito meses. “Ele é muito aplicado, tem uma história bonita, então, decidi ajudá-lo.”

Desde então, o profissional está oferecendo aulas de canto, além de dar orientação sobre o direcionamento da carreira do menino. “Estou escrevendo algumas músicas e em breve vamos lançar. Todas inéditas”, revelou ao LIBERAL.

Para Jhésus, o garoto tem estrela. “Ele tem muito talento e gosta muito do que faz. Além disso, é um menino muito bom, doce, gentil. Eu tenho certeza de que ele vai dar certo”, elogia o profissional.

Assim como Rodrigo, Jhésus também faz questão de lembrar de que Rai é apenas um menino e que, por essa razão, é preciso ter uma atenção redobrada às escolhas que fazem para sua carreira. “Precisamos ter cuidado, para que na hora que as coisas acontecerem ele esteja preparado.”

Artista mirim já encantou grandes nomes da música sertaneja como Rio Negros e Solimões copy – Foto: Arquivo Pessoal O Príncipe da Vila conquistou o apadrinhamento do renomado produtor musical Jhésus Britto – Foto: Arquivo Pessoal

Realizando sonhos. Aos poucos, o “Príncipe da Viola” tem visto a vida mudar e passado por experiências especiais, como conhecer e ser aprovado por artistas como Rio Negro e Solimões – que inclusive já interagiram com suas publicações em redes sociais – e Cesar Menotti e Fabiano, dupla que conheceu na apresentação feita ano passado no aniversário de Americana. “Foi emocionante pra mim, porque eu nunca tinha conhecido uma pessoa famosa e olhar de frente os dois, que desde pequenininho eu sempre ouvia, foi demais”, contou Rai.

Além disso, no momento, uma de suas maiores realizações profissionais é o recente convite feito pelo presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana, Beto Lahr, para cantar na Festa do Peão, no dia 8 de junho. “Eu nunca fui à festa, então é um sonho para mim. Além do mais, foi muito emocionante ser convidado para cantar, porque é sinal de que posso conseguir fazer o que quiser”, reflete.

Dedicado, ele estuda música pelo menos uma hora por dia e há algum tempo – desde que o celular quebrou – se mantém longe de distrações, especialmente para manter o foco. Assim, vai aprimorando o talento e descobrindo novas notas. “Outro dia estava ali, sozinho, tranquilo, dedilhando na viola e de repente descobri uma nota diferente”, comenta ele ao começar a tocar e cantar a música “É por você que canto.”

Sob o olhar atento dos pais, Rodrigo e Andreia – que fica com a parte de filmar os shows e cuidar do figurino – e com mais de 40 músicas no repertório, Rai segue sonhando em realizar muitos desejos, com a preocupação pouco comum para garotos de sua idade, mas que faz toda a diferença. “Quero continuar humilde”, finaliza. Para quem desejar continuar acompanhando a história do nosso “Príncipe da Viola”, o Instagram é @rai_emanuel_cantor.