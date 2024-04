Veja como será a vacinação contra a dengue em Americana

A Prefeitura de Americana divulgou, na noite desta terça-feira (9), como será a vacinação contra a dengue na cidade. Segundo o Executivo, a aplicação, que começa nesta quinta, ocorrerá em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, apenas em crianças de 10 e 11 anos.

Os postos de saúde funcionam de segunda a sexta, das 8h às 16h, com exceção da unidade da Praia Azul, cujo horário é das 8h às 20h.

Segundo a prefeitura, no momento da imunização, os menores deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis e apresentar comprovante de residência no município, documento com foto, Cartão SUS e caderneta de vacinação.

O Ministério da Saúde disponibilizou as vacinas para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, mas, diante da quantidade limitada de doses, recomendou que os municípios iniciassem a imunização pela faixa etária de 10 a 11 anos.

O esquema vacinal conta com duas doses, aplicadas num intervalo de três meses entre elas.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), além de Americana, apenas Nova Odessa já definiu quando dará início à vacinação. As doses estarão estarão disponíveis para crianças de 10 a 11 anos a partir das 13h desta quarta, nas sete UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município.

As administrações de Hortolândia e Santa Bárbara d’Oeste comunicaram que haverá uma reunião nesta quarta para definição do cronograma e da estratégia de imunização. Também procurada pela reportagem, a Prefeitura de Sumaré não se manifestou.

O Ministério da Saúde reservou 17.320 para a região: 5.334 para Sumaré, 4.298 para Hortolândia, 3.650 para Americana, 2.959 para Santa Bárbara d’Oeste e 1.079 para Nova Odessa.

Neste ano, até a manhã desta quarta, havia 695 casos de dengue registrados em Americana, 552 em Hortolândia, 1.422 em Nova Odessa, 1.220 em Santa Bárbara e 1.444 em Sumaré. Os números constam no portal de monitoramento do Estado de São Paulo.

Santa Bárbara teve uma morte contabilizada na última sexta, a única até o momento na RPT. Município com maior proporção de casos por habitante, Nova Odessa declarou situação de emergência e estado de alerta epidemiológico em 15 de março.