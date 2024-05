Policiais Civis de Americana prendem líder de quadrilha envolvida em roubos à residências

Policiais Civis do 2° DP (Distrito Policial), de Americana, prenderam nesta quinta-feira (16), em Cosmópolis, um homem de 31 anos, apontado pelos investigadores como o líder de uma quadrilha que roubou ao menos duas residências no bairro Jardim Bela Vista, no município americanense em junho e dezembro do ano passado.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a Polícia Civil, em ambos os assaltos registrados no município o grupo, de ao menos quatro pessoas, agiu de forma violenta.

A prisão aconteceu após trabalho investigativo em que os agentes conseguiram identificar o líder do grupo e o seu endereço. Com essas informações, a delegada Regina Aparecida Castilho Cunha pediu ao poder judiciário a expedição de um mandado de prisão em nome do investigado, o que foi atendido.

Com a ordem judicial em mãos, os agentes foram ao endereço e realizaram a prisão do suspeito, que já tem passagens por roubos e homicídio tendo, inclusive, cumprido pena por sete anos.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Agora os investigadores continuam os trabalhos com o objetivo de identificar e prender os demais integrantes do grupo. Segundo a Polícia Civil, os agentes também irão investigar a possibilidade da participação da quadrilha em outros roubos na região.