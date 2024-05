Caminhão tomba na Rodovia Luiz de Queiroz, em Americana, e causa congestionamento

Caminhoneiro contou que foi fechado por um veículo e, ao desviar, tombou no canteiro central da via

Um caminhão carregado com 30 toneladas de placa de gesso tombou no canteiro central da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na manhã desta sexta-feira (17) e causou ao menos 6 km de lentidão aos motoristas que seguiam sentido Rodovia Anhanguera (SP-330). Não houve feridos.

Segundo informações do inspetor do DER (Departamento Estadual de Trânsito), Leonardo Cirino, por volta de 6h30, o motorista do caminhão seguia no sentido Piracicaba, quando foi fechado por um carro que entrou na SP-304 repentinamente. Para desviar do veículo, ele precisou ir para a faixa de esquerda e com essa conversão, devido ao peso da carga, o caminhão tombou no canteiro central.

Apesar de estar no canteiro central, uma parte do caminhão invadiu o outro lado da Luiz de Queiroz, sendo necessária a interdição parcial de uma das faixas de rolamento sentido capital.

Equipes do DER e da Polícia Militar Rodoviária orientaram o trânsito e houve congestionamento desde o acesso da Avenida Nossa Senhora de Fátima até o local do acidente, na altura do km 123.

Por volta de 8h30, o motorista aguardava a chegada de um outro caminhão para fazer o transbordo da carga. De acordo com o inspetor do DER, para a transposição das placas de gesso, será necessário interditar também o outro lado da SP-304, sentido interior, o que deverá impactar o tráfego no local. Não há previsão para liberação da via.