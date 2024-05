Prefeitura de Americana convoca mais 28 professores aprovados em concurso público

A prefeitura de Americana está convocando mais 28 professores aprovados em concurso público para assumirem seus cargos. O edital de convocação com o nome dos profissionais será publicado neste sábado (18), no Diário Oficial do Município.

Desta vez, foram chamados 10 professores de creche e 18 profissionais que atuam na educação básica 1, que engloba o ensino fundamental. Para assumirem as vagas, os convocados devem ir ao Auditório Villa Americana, no Paço Municipal, na próxima quinta-feira (23), às 9h.

Americana convoca mais 28 professores aprovados em concurso público – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Diário Oficial com as informações sobre o chamamento será disponibilizado no site da prefeitura. Essa foi a terceira convocação de educadores nos últimos 30 dias, de acordo com o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Estamos muito otimistas com o reforço à rede proporcionado pelo ingresso de novos educadores no quadro de Magistério. Esta é a terceira convocação de educadores feita nos últimos 30 dias pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi, o que comprova o compromisso com a Educação de qualidade em Americana”, disse.