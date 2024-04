Festival gastronômico, show de trap e musical da Cinderella: o que fazer em Americana e região no fim de semana

Santa Bárbara terá nova edição de festival com quase 20 foodtrucks e música ao vivo; Americana tem peças de teatro e stand up

O LIBERAL preparou um roteiro das principais atrações neste final de semana em Americana e região. Confira:

AMERICANA | Stand up ‘Tarja Preta’, com Diogo Almeida

O humor volta ao palco do Teatro Municipal nesta sexta com o stand-up “Tarja Preta – Uma Comédia Pedagógica”, com Diogo Almeida. Em seu novo show, o humorista realiza uma “terapia coletiva” para quem trabalha na educação – ou não – e precisa de um alívio para a cabeça. O texto apresenta as peripécias dos professores que precisam enfrentar salas de aula lotadas e ainda manter a sanidade.

Quando 📅 Hoje (26), em duas sessões, às 19h30 e 21h30

Onde 📍 Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol)

É pago? 💵 Os ingressos custam entre R$ 70 e R$ 140 e podem ser adquiridos no site www.entravip.com.br

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

AMERICANA | Concerto ‘Symphonic Queen’

A OSLI (Orquestra Sinfônica de Limeira) “desembarca” em Americana para a última apresentação do Projeto “OSLI na Estrada” no município. O grupo realiza o concerto “Symphonic Queen” com músicas da consagrada banda de rock britânica. O repertório passará por faixas como “Innuendo”, “Killer Queen”, “Show Must Go On”, “Play the Game” e “Under Pressure”.

Quando 📅 Amanhã (27), às 20h30

Onde 📍 Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol)

É pago? 💵 Os ingressos custam a partir de R$ 25 e podem ser adquiridos no site www.entravip.com.br

Festival Gastronômico terá opções salgadas e doces – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

SANTA BÁRBARA | Festival Gastronômico Comida de Rua

A Praça da Migração, no Jardim Pérola, recebe neste final de semana o evento que terá 17 food trucks com pratos salgados e doces, de acarajé a copo da felicidade. O evento recebe ainda uma programação musical com as bandas Cadillac e Sapos da Noite, que se apresentam às 17h e 20h, respectivamente, no sábado, e Samba do Negro Silva e Grupo Assim que se Faz encerrando o evento no domingo.

Quando 📅 Amanhã (27) e domingo (28), a partir das 16h

Onde 📍 Praça da Migração (Avenida da Indústria, no Jardim Pérola)

É pago? 💵 A entrada é gratuita

Zavanin, do Jardim São Vito, se sentiu honrado em poder participar do evento – Foto: Ricardo Fotografia

AMERICANA | Festival ‘Musicalizando a City’

O festival vai reunir em Americana com 10 artistas locais de trap, funk e rap. Cada um dos artistas terá 20 minutos de palco para apresentar seu trabalho. O show será encerrado com a composição inédita feita especialmente para o Musicalizando a City. Também se apresentam a Banda Blanc Show e a artista internacional Morena Roas, dos Estados Unidos.

Quando 📅 Amanhã (27), das 15h às 23h

Onde 📍 Praça Oscar Ignácio de Souza, na Cidade Jardim

É pago? 💵 A entrada é gratuita

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

AMERICANA | Peça ‘A Tragédia da Vida Humana’

O Grupo GTT (Grupo Teatral Talento), mantenedor do Teatro Fábrica das Artes, de Americana, estreia neste final de semana a peça “A Tragédia da Vida Humana”. A encenação segue o conceito “épico”, primeira montagem do gênero feita pela companhia. Inspirada na peça “A exceção e a regra”, do dramaturgo alemão Bertold Brecht, “A Tragédia da Vida Humana” narra a relação de poder perante à justiça baseada na classe social do indivíduo.

Quando 📅 Amanhã (27) e domingo (28), às 20h

Onde 📍 Teatro Fábrica das Artes (Rua Dr. Cícero Jones, 146 – Vila Rehder)

É pago? 💵 Os ingressos custam a partir de R$ 20 (meia-entrada ou antecipada) e podem ser adquiridos pelo site www.sympla.com.br

Cinderella, O Musical – Foto: Divulgação

AMERICANA | ‘Cinderella – O Musical’

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe neste domingo a clássica história de conto de fadas “Cinderella – O Musical”, uma montagem de Rama Kriya Produções. O musical conta a história da garota que, ao perder seu pai, serve de criada a sua madrasta e suas duas meias-irmãs.

Quando 📅 Domingo (28), às 10h

Onde 📍 Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol)

É pago? 💵 Os ingressos custam a partir de R$ 24 (bônus do LIBERAL) e podem ser adquiridos no site www.entravip.com.br

AMERICANA | Peça ‘Chico Xavier em pessoa’

O ator e produtor da dramaturgia kardecista Renato Prieto constrói uma experiência narrativa sobre a arte da escuta, escrita como se fosse uma sabatina. Na encenação, o ícone da doutrina espírita aceita a tarefa de responder perguntas cruciais para o entendimento das atuais inquietações existencialistas.

Quando 📅 Domingo (28), às 18h30

Onde 📍 Teatro Paulo Autran (Rua Belém, 233 – Jardim Nossa Senhora de Fátima)

É pago? 💵 Os ingressos custam a partir de R$ 30 (meia-entrada) e podem ser adquiridos no site www.vargasingressos.com.br