Orquestra Sinfônica de Limeira apresenta concerto ‘Symphonic Queen’ em Americana

A apresentação será realizada no próximo sábado, dia 27 de abril, no Teatro Municipal

A melodia suave e melancólica do piano que se intensifica com a profundidade do baixo elétrico, ganhando a marcação de ritmo com a bateria e atingindo seu ápice com a explosão de um solo de guitarra. A construção musical do clássico do rock internacional “Bohemian Rhapsody”, do Queen, será acompanhada de um novo arranjo na próxima semana.

A experiência de ouvir as composições de uma das maiores bandas da história será intensificada com o concerto “Symphonic Queen”, que a Osli (Orquestra Sinfônica de Limeira) realiza em Americana no sábado, dia 27 de abril, às 20h30, no Teatro Municipal Lulu Benencase.

A apresentação será a última da série “Osli na Estrada” em Americana – Foto: Divulgação

O repertório apresentado pela orquestra fará uma “viagem” pela discografia da banda Queen, passando por faixas como “Innuendo”, “Killer Queen”, “Show Must Go On”, “Play the Game” e “Under Pressure”.

A história da Osli é muito próxima do rock internacional.

O período inicial da orquestra foi marcado com uma homenagem aos Beatles e, agora, está prestes a completar 20 anos apresentando concertos dedicados ao Queen, marco que será atingido no próximo ano.

O maestro da Osli, Rodrigo Müller, aponta que a música do grupo britânico está interligada à clássica. “A própria escrita de grande parte do repertório da banda liderada por Freddie Mercury sempre teve arranjos muito ligados à música sinfônica”, disse Müller.

Um dos exemplos é a “Bohemian Rhapsody”, uma composição que carrega influências da ópera e da música de concerto. Rodrigo, no entanto, aponta que essa faceta mais clássica do Queen nunca foi explorada em palco. “Então esses arranjos, especialmente escritos para o Symphonic Queen, trazem essa roupagem sinfônica sem perder a essência da música da banda”, contou.

O concerto contará com a presença dos instrumentos clássicos de uma sinfônica, como violinos, violoncelos e contrabaixos, mas também recebe músicos convidados tocando guitarra, piano, contrabaixo e bateria.

“Esse espetáculo, na realidade, é a mistura de um concerto com um show”, disse o maestro.

“É completo em instrumental, nós só não temos o vocal propositalmente, mas eu tenho certeza que é uma experiência única que o público de Americana poderá sentir”.

A intencionalidade em não contar com um intérprete para as músicas surgiu do desejo de que o público pudesse acompanhar as linhas melódicas e lembrar da voz de Freddie.

Os ingressos para o Concerto “Symphonic Queen” já estão disponíveis no site www.entravip.com.br ou na bilheteria do teatro. Os valores são R$ 25 (meia-entrada) ou R$ 50 (inteira).

Concerto “Symphonic Queen”

Data: sábado, 27 de abril

Horário: 20h30

Local: Teatro Municipal Lulu Benencase

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol, AmericanaIngressos: R$ 25 e R$ 50 – bilheteria e www.entravip.com.br