Teatro Municipal de Americana recebe ‘Cinderella – O Musical’ neste domingo

Cinderella, O Musical - Foto: Divulgação

O Teatro Municipal Lulu Benencase, de Americana, recebe neste domingo (28), às 10h, a clássica história de conto de fadas “Cinderella – O Musical”, uma montagem de Rama Kriya Produções. Os ingressos já estão disponíveis.

O musical conta a história da garota que, ao perder seu pai, serve de criada a sua madrasta e suas duas meias-irmãs, Anastácia e Drizella. A personagem principal, Cinderella, conta com a ajuda de seus amigos ratos, Jack e Tata, e de sua fada madrinha para atingir seus sonhos.

Com uma fé inabalável no futuro, Cinderella não se deixa abater mesmo nas maiores adversidades. Com a ajuda dos amigos e da fada, a jovem vê seu sonho de felicidade se tornar realidade quando conquista o amor do príncipe.

O espetáculo foi pensado e idealizado a fim de manter a atmosfera de sonho, característica da obra original. Por isso, a transformação da gata borralheira em princesa, famosa cena da Broadway, é reconstituída no espetáculo ao vivo diante de toda a plateia.

“Cinderella – o Musical”, se atenta em transmitir uma mensagem de gentileza, bondade, respeito pelo próximo, fé e esperança.

Fernanda Mareze, a atriz que interpreta Cinderella, conta que é satisfatório dar vida ao conto que ama desde pequena. “O elenco se diverte e o público também. Cada vez que subimos ao palco para representar esse clássico da dramaturgia infantil, conseguimos ver o encantamento nos olhos da criançada e nos sentimos plenamente realizados”, disse.

A atriz, no entanto, também entende a responsabilidade que carrega. “É uma mensagem importante que estamos passando às crianças. Além disso, para muitas delas, é a primeira vez em um teatro”.

Os ingressos para a peça estão disponíveis no site www.entravip.com.br por R$ 25 (meia entrada), R$ 50 (inteira) ou R$ 24 com o bônus do jornal.

“Cinderella – O Musical”

Data e horário: domingo (28), às 10h

Local: Teatro Municipal Lulu Benencase

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol, Americana