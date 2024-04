Festival em Americana reúne artistas locais do trap, funk e rap neste sábado

O festival “Musicalizando a City” reunirá em Americana 10 artistas locais de trap, funk e rap, neste sábado (27). O evento, viabilizado pela LPG (Lei Paulo Gustavo), será realizado na Praça Oscar Ignácio de Souza, no bairro Cidade Jardim, das 15h às 23h, com entrada gratuita.

Além dos artistas de Americana, o festival terá shows da Banda Blanc Show e da artista internacional Morena Roas, dos Estados Unidos. Eles são responsáveis por encerrar o dia.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O evento é uma realização da Glon Live Produções . O Musicalizando a City foi contemplado no edital LPG nº 002/2023, voltado a projetos culturais das demais áreas da cultura não audiovisual, com a temática e segmento cultural livre.

De acordo com o produtor da Glon Live, Nei Dinastia, a ideia do projeto surgiu do objetivo de fortalecer os artistas de Americana e oportunizar a produção de material para os músicos.

Além disso, o idealizador aponta que o evento difere dos que acontecem no município, colocando em evidência gêneros da cultura hip hop.

MC Mari, do Zanaga, quase desistiu da música, mas viu uma oportunidade no Musicalizando a City – Foto: Ricardo Fotografia

Os artistas locais passaram por um processo de seleção para conquistar uma vaga para se apresentar no palco do Musicalizando a City. Ao todo, o projeto recebeu 87 inscrições de músicos interessados em participar do festival.

Para concorrer a uma vaga, os músicos precisaram submeter uma composição inédita à avaliação de uma banca julgadora, composta pelos artistas e produtores Duarte, Punka e Mano Miller.

A partir desta seleção, 10 artistas de Americana sobem ao palco do Musicalizando a City no sábado. Os nomes que irão compor a programação do festival são: Mc GJM, Mc WL, Lutgenz, Mc Mari, Dioguinho Mc, T.Z.O, Mc João da BS, Bueno, Zavanin e Lifeg.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Como contrapartida da LPG, os contemplados ofereceram aos artistas vencedores a produção musical da composição inédita apresentada, ensaio fotográfico e um álbum no Spotify com a seleção das músicas, que será lançado no dia do evento.

“Isso faz com que o artista saia do cantinho ‘obscuro’ dele e apareça para o mundo. […] São 10 artistas de Americana que, além de aparecer nas redes sociais e flyers, agora vão para o Spotify e podem ser reconhecidos pelo mundo”, disse Nei Dinastia.

Cada um dos artistas terá 20 minutos de palco para apresentar seu trabalho. O show será encerrado com a composição inédita feita especialmente para o Musicalizando a City.

Durante o festival eles serão submetidos novamente à avaliação da banca julgadora, que analisará a performance e música apresentada. Aquele que se sair melhor ganhará a produção de um videoclipe.

Zavanin, do Jardim São Vito, se sentiu honrado em poder participar do evento – Foto:

ARTISTAS. “Eu estava quase desistindo do meu futuro na música e surgiu essa oportunidade imensa que fez abrir meus olhos e focar mais no meu futuro”, contou Maria Eduarda Gonçalves dos Reis, a MC Mari, do Zanaga.

A trapper já tem músicas lançadas, mas viu no Musicalizando a City uma nova oportunidade de impulsionar a carreira. “Minha ansiedade está a milhão, mas isso não me impede de dar o meu melhor no palco”, disse.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O rapper Zavanin, do Jardim São Vito, também não escondeu a animação para participar do evento. Ele ensaiava para sua apresentação no festival quando conversou com a reportagem.

“Não é a primeira vez que me apresento [para o público], mas é a primeira vez que sou convidado [para um evento]”, contou. “Estou muito grato pela oportunidade que me deram de poder me apresentar e me expressar”.

QUADRO: Conheça os artistas locais

Zavanin (rap)

Jardim São Vito

Bueno (rap)

Jaguari

Mc João da BS (funk)

Jardim da Balsa

T.Z.O (trap)

Jardim Lizandra

Dioguinho Mc (trap, funk e rap)

Jardim Progresso

Mc Mari (trap)

Zanaga

Lutgenz (trap)

Cidade Jardim II

Mc WL (trap, funk e rap)

Monte Verde

Lifeg (rap)

Centro

Mc GJM (funk)

Monte Verde