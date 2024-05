Guilherme Arantes faz show gratuito em Hortolândia nesta sexta

O cantor Guilherme Arantes faz show gratuito nesta sexta-feira, em Hortolândia, como parte da programação de celebração dos 33 anos de emancipação política da cidade. O artista é a atração do projeto Concertos Especiais, promovido pela prefeitura.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ele se apresentará acompanhado pela Banda Municipal, sob regência do maestro Marcio Beltrami. O show será, às 20h, no plenário da Câmara Municipal, localizado na rua Joseph Paul Julien Burlandy, 250, no Parque Gabriel. A entrada para o público será liberada às 18h30.

Guilherme Arantes apresentará um repertório especial com alguns dos grandes sucessos da sua carreira, como “Cheia de charme”, “Coisas do Brasil” e “Planeta água”. O artista ainda cantará algumas músicas sozinho no piano.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A escolha do repertório foi feita pelo artista junto com o maestro do CEM (Centro de Educação Musical Municipal), Fernando Barreto, responsável pela direção artística do show.

O maestro Fernando Barreto aponta que a qualidade da obra do artista alcança pessoas de diferentes gerações. “Recebê-lo aproxima a cidade da história da música nacional. Valoriza o cenário cultural local e promove, acima de tudo, a difusão da arte e cultura”, disse.