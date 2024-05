Grupo de fãs da região vão ao Rio de Janeiro para show da Madonna

Um grupo de fãs de Americana e Santa Bárbara d’Oeste embarcou na noite desta sexta-feira rumo ao Rio de Janeiro para assistir ao show da Madonna, que será realizado na noite deste sábado (4) na praia de Copacabana.

As motivações para enfrentar a aventura são duas: presenciar um momento “histórico” e ver a considerada “Rainha do Pop” em ação.

As amigas Daniela Bin e Ana Caroline Borges vão presenciar um evento que consideram histórico: o show de Madonna para 1,5 milhão de pessoas em Copacabana – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Madonna fará o encerramento da turnê “The Celebration” – comemorativa aos 40 anos de carreira – em terras cariocas a partir das 21h45. O show atraiu fãs de todo o Brasil por uma particularidade: ser gratuito.

A Prefeitura do Rio de Janeiro estima 1,5 milhão de pessoas no evento.

As amigas Daniela Bin, 33, e Ana Caroline Borges Aiça, 23, de Santa Bárbara e Americana, respectivamente, são apenas duas entre os milhares de fãs que marcarão presença no show desta noite.

Elas se juntaram à mãe e ao padrasto de Ana para a aventura, e encontrarão mais dois familiares na capital paulista para seguir a jornada.

Para a jornalista Daniela, não existia outra opção além de ver a Madonna. Ela é fã da cantora desde criança. A artista foi a primeira referência de diva pop na vida da barbarense.

“Adorava assistir aos clipes, acompanhar os lançamentos, tinha até CDs e DVDs”, contou. “Comprei a biografia dos 50 anos assim que foi lançada e devorei em poucos dias”.

A possibilidade sobre a vinda de Madonna ao Brasil em 2024 era levantada pela jornalista desde o ano passado. Daniela já tinha deixado combinado com as amigas que, caso a cantora viesse, elas iriam ao show.

Dito e feito. “E assim que ela confirmou o show, já combinamos de ir. Reservamos apartamento, compramos passagem de ônibus e decidimos encarar essa loucura que será mais de 1,5 milhão de pessoas”, disse.

A rede hoteleira da região de Copacabana estava com quase 100% de ocupação até quinta-feira (2), de acordo com pesquisa feita pela HotéisRIO, portal de notícias da hotelaria e turismo do Rio de Janeiro. As amigas, no entanto, não enfrentaram problemas para reserva de hospedagem.

Os valores, na época, não eram abusivos, de acordo com Daniela. “Estão parecidos com o que eles cobram em datas comemorativas”, disse.

A escolha de transporte foi ônibus semi leito. Quando foram entrevistadas, as amigas acreditavam que a viagem duraria de 6h a 8h, caso não enfrentassem trânsito pelo caminho.

“Ver a Madonna em Copacabana será um evento histórico e é muito emocionante saber que faremos parte disso. Encerramento da turnê de 40 anos, de graça, no Rio de Janeiro. Vai entrar pra história e espero que positivamente”, disse Daniela.

A empresária americanense Ana Caroline também não esconde a ansiedade. “As expectativas são altíssimas, mas acredito muito que elas serão atendidas”, contou.

Ela tem um apreço por ícones pop e Madonna é referência quando se fala do gênero. Ana destaca a fama que a cantora conquistou rapidamente, mantida até hoje e apreciada por várias gerações. “Ela realmente é a rainha do pop, e vai ser difícil alguém tirar isso dela”.

Apesar do ânimo para ver a cantora, a empresária não esconde a tensão pela quantidade de público esperado para o show. Para evitar perder bens de valor, ela optou por levar apenas um celular velho para o evento. “Vale a experiência, principalmente para ver ela”.

Daniela foi ainda mais “drástica”. “A ansiedade está a mil e a expectativa é me divertir muito, cantar os clássicos do pop e registrar tudo na memória, porque sem chances de levar celular lá no meio”, disse.