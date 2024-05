Artista americanense expõe no Encontro de Artes Visuais da Unicamp 

A mostra de arte tem início neste sábado (18) e será realizada no espaço Fêmea Fábrica, no centro campineiro

Artista americanense Matheus Souza expões em Campinas a partir deste sábado – Foto: Arquivo Pessoal

O artista visual americanense Matheus Souza fará parte da exposição “Hematose Poética”, mostra que integra o 3º EAV (Encontro de Artes Visuais) da Unicamp. O evento de abertura será realizado a partir das 15h deste sábado (18) no espaço cultural Fêmea Fábrica, no Centro de Campinas.

A exposição reunirá obras de 33 artistas relacionados aos programas de pós-graduação da Unicamp. A curadoria foi feita por Maíra Freitas, Nicole Izzo e Pedro David. O EAV segue até o dia 15 de junho.

Matheus expõe dois quadros da “Série da Banheira”, inspirada na “Banheira do Gugu”. Nas pinturas, o artista pega imagens do quadro tradicional da década de 1990 – no qual convidados em trajes de banho tentavam pegar um sabonete dentro de uma “piscina” – e as reproduz.

“Eu pinto essas imagens para explorar esse campo das memórias imagéticas de quem cresceu assistindo televisão entre os anos 1990 e 2000”, contou Matheus.

“Trabalhar desta forma cria alguns desafios de como lidar com a cultura visual do nosso tempo. Por mais inusitada e banal que possa parecer, a gente sempre tem essas imagens presentes no nosso entorno”, disse.

Pinturas são inspiradas no quadro “Banheira do Gugu”, dos anos 1990 – Foto: Arquivo Pessoal

As obras são datadas de cinco anos atrás e, durante o processo do mestrado, defendido em 26 de abril, Matheus pôde passar por um processo de autodescoberta sobre as obras.

O orientador do projeto do artista foi o desenhista Sérgio Niculitcheff e, na banca de avaliação da defesa do trabalho do americanense estavam Mauricius Farina e Sérgio Romagnolo.

“Eles trouxeram retorno sobre as produções, e uma coisa interessante que eles falaram é que essas pinturas da Banheira do Gugu […] tem o aspecto autobiográfico”, contou.

Conversa com o artista

Além da exposição como atração, o EAV reserva momentos intimistas para que o público do evento possa conversar com os artistas que estão expondo na “Hematose Poética”. O bate papo com Matheus está marcado para o dia 6 de junho, das 19h às 21h.

Na ocasião, o artista se junta com outros expositores para comentar sobre as obras presentes na mostra e o processo de produção de cada uma delas.