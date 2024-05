Cia Finibus estreia espetáculo ‘4:48 – Aos Pedaços’ em Americana neste final de semana

Abordando temas como suicídio e depressão, a encenação será realizada no Teatro Fábrica das Artes

A Cia Finibus, companhia teatral de Americana, estreia o espetáculo “4:48 – Aos pedaços” neste sábado (18). Serão apresentadas duas sessões da peça no Teatro Fábrica das Artes, às 20h no primeiro dia e às 19h no domingo (19).

O texto do espetáculo é uma adaptação de cinco obras teatrais da escritora britânica Sarah Kane, que se suicidou aos 28 anos de idade. A direção é de Patrícia Claro e dramaturgia de João Nalão.

Cia Finibus aborda a depressão e suicídio em novo espetáculo – Foto: Divulgação

Por meio da linguagem e estética focada nos signos, simbologia e expressão corporal, “4:48 – Aos pedaços” aborda temas como o suicídio, depressão, violência de gênero e a forma como as pessoas que sofrem de tais enfermidades são tratadas.

O espetáculo apresenta a própria Sarah como personagem central. Ela vivencia um turbilhão de sentimentos e sensações enquanto tenta lidar com diversas questões internas, como a não aceitação de sua própria condição sexual, a depressão e os efeitos de medicamentos.

A peça busca levantar o questionamento de qual seria o limite do ser humano.

Segundo a diretora, “se faz necessário falarmos e usarmos a arte para conscientizar e criar esses espaços para promovermos debates, colocando um olhar cuidadoso em cima do tema e promovendo a identificação do público, uma vez que muitas pessoas podem estar vivendo ou passando por isso com alguém, mas não sabem como agir”.

A produção da peça reforça a importância do debate apontando que o Brasil é o país da América Latina que possui a maior taxa de suicídio, além de mais de 11 milhões de brasileiros sofrerem de depressão. Os dados são da OMS (Organização Mundial de Saúde).

Em cena estão os atores João Nalão, Kamila Lopes, Éverton Gatti e Juliana Cruz. A trilha sonora é do grupo musical As Baías, formada por duas cantoras trans.

Os ingressos para o espetáculo estão sendo vendidos com os integrantes da companhia, pelas redes sociais da Cia Finibus ou pelo WhatsApp (19) 98400-2224. Os valores variam de R$ 20 (antecipado), R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira).

Espetáculo: 4:48 – Aos pedaços