Hortolândia recebe festival de música gospel neste sábado

O evento terá início às 15h, na Praça “A Poderosa”, com entrada gratuita

Hortolândia recebe neste sábado (4) a 1ª edição do Festival de Música Gospel “Cruzada Hortolândia para Cristo”. O evento será realizado na Praça “A Poderosa”, a partir das 15h, com uma programação gratuita.

O Festival é organizado por um grupo de voluntários e conta com o apoio da Prefeitura por meio da Lei Municipal “Paulo Gustavo”, impulsionada pela Secretaria de Cultura.

O 1º Festival de Música Gospel “Hortolândia para Cristo” tem o propósito de estimular a solidariedade por meio de apresentações de grupos musicais conhecidos no meio gospel, como é o caso das bandas Kadoshi e Templo Soul. O evento gospel também favorece a divulgação de artistas regionais.

De acordo com a organização, o evento será espaço para louvar, prestigiar música ao vivo e, ainda, praticar um gesto de solidariedade. Eles encorajam que o público doe alimentos, que serão destinados a famílias vulneráveis por meio do Fundo Social de Solidariedade do município.

Confira os artistas que se apresentam no festival

• Banda Kadoshi (destaque)

• Banda Templo Soul (destaque)

• Dani Godoi

• Elaine Pompom

• Ministério Adoração e Cura

• Bárbara França

• Thayssa Miranda

• Flávia Pereira

• Debby Chrys

• Renata Silva

1º Festival de Música Gospel “Cruzada Hortolândia para Cristo

Data e horário: sábado (4), a partir das 15h

Local: Praça “A Poderosa”, no Jardim Rosolém