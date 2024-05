Manutenção no reservatório do Centro de Americana vai afetar abastecimento de água na manhã desta terça

Manutenção em uma das bombas do Centro de Reservação de Água do Centro (CR-2) afetará abastecimento – Foto: Susy Coutinho / Prefeitura de Americana

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana vai realizar nesta terça-feira (7) a manutenção em uma das bombas do Centro de Reservação de Água do Centro (CR-2), a partir das 7h30.

Para a execução do trabalho, será necessário esvaziar a subadutora que transporta água para o CR-5, no Jardim Ipiranga, e o abastecimento será afetado no período da manhã.

“Teremos uma interrupção do fornecimento de água, e além do Ipiranga, os bairros Vila Frezzarin e parte do Jardim Brasília também sentirão os efeitos. O Horto Jacyra I e o Jardim Paulista poderão ter baixa pressão em alguns pontos. Essa manutenção é importante para assegurarmos o abastecimento com qualidade nessa área da cidade”, explica o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

O serviço tem previsão de ser concluído em cerca de duas horas e meia, portanto, a situação deverá ser normalizada ainda no período da manhã, com o acionamento das bombas e a retomada do abastecimento.