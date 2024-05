Gama é condenada a indenizar servidora que se afastou após denunciar assédio

Justiça determinou o restabelecimento do plano de saúde da patrulheira, que tinha sido suspenso pela autarquia

A 2ª Vara do Trabalho de Americana condenou a Gama (Guarda Municipal de Americana), na última semana, a restabelecer o plano de saúde e indenizar em R$ 10 mil, por danos morais, uma guarda que se afastou após ter denunciado um colega de corporação por assédio. No período em que ela teve de se ausentar do trabalho, a autarquia suspendeu o plano da funcionária.

O LIBERAL procurou a Gama, que não quis se manifestar. O assédio teria acontecido entre março e junho de 2022, quando os patrulheiros dividiam viatura na Romu (Ronda Ostensiva Municipal).

O caso já passou por julgamento na 1ª Vara Criminal de Americana e o guarda denunciado, de 61 anos, foi condenado em dezembro de 2023 a uma pena de um ano de detenção em regime aberto, que foi convertida em prestação de serviços pelo mesmo período. Ele nega o crime e sua defesa recorreu da decisão.

Sede da Guarda Municipal de Americana – Foto: Marlon Oliveira/Gama

Segundo a vítima, o então subinspetor chegou a dizer para ela que se masturbava vendo uma foto dela de biquíni, que estava nas redes sociais. Ele também teria feito outros comentários de cunho sexual.

De acordo com a guarda, os assédios ocorreram desde o primeiro dia em que ela entrou na Romu. O acusado também teria tentado passar a mão em sua perna. Ela afirma que repreendia os atos, mas as investidas continuavam.

A mulher conta que, após ter reclamado da situação em uma conversa com ele e outros guardas, foi informada por um inspetor de que ela não faria mais parte da Romu, sob a justificativa de que não tinha sido aprovada no período de avaliação.

Enquanto a situação estava sendo apurada tanto por uma sindicância aberta pela Gama quanto pela Justiça, uma vez que o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) apresentou acusação em outubro de 2022, a vítima teve de se ausentar do seu trabalho.

O afastamento chegou a ser prorrogado até maio de 2023, por meio do auxílio-doença acidentário, justificado pelo abalo psicológico da patrulheira, que tinha consultas regulares com psiquiatras. A situação não configurava, portanto, quebra do contrato com a Gama.

Em março de 2023, a guarda foi informada do cancelamento do seu plano de saúde por falta de pagamento. Quando ela tentou restabelecer o contrato, a operadora informou à vítima que a autarquia tinha solicitado a exclusão dela do quadro de beneficiários.

No processo, a Gama chegou a alegar que não oferecia o plano aos funcionários, mas, sim, apenas fazia a intermediação, sendo responsabilidade do trabalhador a manutenção do serviço.

Porém, a juíza Emanuelle Pessatti Siqueira Rocha descartou essa argumentação, já que o contrato de cobertura de assistência médico-hospitalar tinha a autarquia como contratante, e não a patrulheira afastada.

Por conta disso, a magistrada condenou a Gama, no último dia 11, a pagar R$ 10 mil por danos morais à guarda e determinou que o plano seja restabelecido imediatamente. Os custos da reativação ficarão sob responsabilidade da entidade.