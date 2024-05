Aterro de Americana fica entre os melhores do Estado pelo quinto ano seguido

Localizado no Pós-Represa, aterro de Americana é mantido por empresa - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O aterro sanitário particular de Americana foi mantido, pelo quinto ano consecutivo, como um dos melhores avaliados no Estado de São Paulo pelo inventário da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Segundo a edição de 2023 do documento, divulgada na última terça-feira (14), o local atingiu o índice máximo de qualidade na gestão de resíduos sólidos.

A avaliação é feita anualmente pelo órgão estadual e é utilizada para definir quais aterros do Estado operam de forma adequada e quais devem ser interditados.

No caso da unidade de Americana, desde o início da série histórica, em 2011, nunca foi considerada inadequada, sendo que o menor índice foi verificado em 2017, com 8,3. Em 2018, o aterro, que fica no Pós-Represa do Salto Grande, foi avaliado com 9,8. De 2019 a 2023, o local recebeu índice 10, que representa excelência na administração do lixo.

Outros 13 aterros do Estado (de 302) receberam avaliação máxima no ano passado e ficam em Guará, Jambeiro, Jardinópolis, Meridiano, Onda Verde, Tremembé, Iporanga, Jaboticabal, Jacareí, Marabá Paulista, Rinópolis, São Carlos e São José dos Campos.

“As melhorias constatadas nas condições ambientais devem-se ao conjunto de ações de controle e de políticas públicas executadas pela Cetesb, como um aumento da fiscalização”, comentou o diretor-presidente da companhia, Thomaz Toledo.

Atualmente, o aterro de Americana, além de receber o lixo da própria cidade, que destina em média 212,5 toneladas por dia ao local, também recebe desde dezembro de 2023 os resíduos de Santa Bárbara d’Oeste, que manda em média 163,7 toneladas por dia. Os dados são da Cetesb.

O recebimento de lixo de fora já foi debatido, por mais de uma vez, na Câmara de Americana, sendo que alguns vereadores são a favor de criar restrições.