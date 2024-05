DAE de Americana faz aterramento para impedir despejo de esgoto e tinta no Córrego Santa Angélica

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana teve de fazer obras de aterramento no Córrego Santa Angélica, no trecho às margens da Rua Oswaldo Bueno Quirino, no São Luiz, para impedir novos despejos de esgoto e de resíduo de tinturaria no local. Em 12 de março deste ano, o LIBERAL flagrou um vazamento de efluente no corpo hídrico por conta de uma tubulação rompida.

As intervenções foram exigidas pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), que emitiu, no dia 18 de março, um auto de infração e imposição de penalidade de advertência à autarquia por ter lançado esgoto sem tratamento no córrego.

Na época, a reportagem foi até o local e constatou que a água do córrego tinha uma coloração azulada e preta, com forte cheiro. Moradores do bairro mostraram ao LIBERAL que o resíduo de tinturaria descia de uma zona de indústrias do São Luiz. O mesmo resíduo chegou a ser canalizado pela rede de esgoto.

Em outro ponto, foi possível ver que uma das tubulações do esgoto do DAE estava rompida e atingia o curso d’água. O leito do córrego não tinha a mesma vazão, já que adutoras que levam a água de uma represa que fica dentro de um clube de campo para o córrego estavam destruídas.

Vazamento de esgoto tem atingido o Córrego Santa Angélica, em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Em 14 de março, técnicos da agência ambiental de Americana da Cetesb realizaram uma vistoria no local e constataram o rompimento da rede. De acordo com a companhia, o departamento foi imediatamente acionado para fazer o conserto.

Na sequência, um relatório foi elaborado com detalhes dos danos ambientais causados pelo vazamento. Esse documento foi analisado e levou à emissão do auto de infração à autarquia, no qual foi exigido que o DAE enviasse um cronograma de execução de obras de contenção das estruturas.

A autarquia apresentou um relatório com registros fotográficos relatando que promoveu um trabalho paliativo. Porém, para atender à exigência de penalidade do órgão estadual, o departamento teve de realizar “obras de aterramento do local, cobrindo totalmente a tubulação exposta, de forma a evitar nova ruptura por conta de movimentação da rede”. Essas intervenções foram concluídas em 2 de abril.

Com as manutenções, oficializadas em documento apresentado à Cetesb em 8 de abril, o DAE evitou outras sanções administrativas, que poderiam envolver multas.