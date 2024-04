Grupo GTT estreia peça neste final de semana no Teatro Fábrica das Artes, em Americana

“A Tragédia da Vida Humana” narra a relação de poder perante à justiça baseada na classe social do indivíduo - Foto: Divulgação

O Grupo GTT (Grupo Teatral Talento), mantenedor do Teatro Fábrica das Artes, de Americana, estreia neste final de semana a peça “A Tragédia da Vida Humana”. A encenação segue o conceito “épico”, primeira montagem do gênero feita pela companhia.

A montagem será apresentada no próprio Teatro Fábrica das Artes nos próximos dois finais de semana, 27 e 28 de abril e 4 e 5 de maio, sempre às 20h. Os ingressos estão à venda no site www.sympla.com.br a partir de R$ 20.

Inspirada na peça “A exceção e a regra”, do dramaturgo alemão Bertold Brecht, “A Tragédia da Vida Humana” narra a relação de poder perante à justiça baseada na classe social do indivíduo.

O espetáculo está dividido em duas partes. No primeiro ato, um homem endinheirado segue para uma expedição em meio ao deserto em busca de petróleo. Para esta jornada, ele tem uma equipe especializada e conhecedora do local.

Porém, existem problemas de relacionamento entre o chefe e seus funcionários, que surgem da superioridade que o homem sente em relação aos outros. Ele é colocado como o “opressor” na história.

Em meio ao conflito, o homem demite o guia da expedição e fica apenas com o encarregado de transportar as malas, um homem humilde e com pouco conhecimento.

O novo “condutor” da jornada se dedica à função, mas o endinheirado fica cada vez mais desconfiado de que este homem simples possa atentar contra ele.

A segunda parte do espetáculo tem um cenário diferente: um tribunal. Em meio a um julgamento, questões como a diferenciação entre pessoas de distintas classes sociais perante à justiça são levantadas.

“É um texto que vai gerar uma reflexão no ser humano, nas pessoas que vão assistir”, disse o diretor Marcelo Porqueres.

“É um espetáculo político no momento que a gente vive de polarização, mas que não está pendendo para um lado, ele simplesmente levanta essas questões sociais e das injustiças que a gente vê”, complementou.

MONTAGEM. “A Tragédia da Vida Humana” é resultado de um ano de pesquisa do GTT e tem um formato inédito para o grupo. O espetáculo ganha uma montagem de “teatro épico”, um gênero em que os atores quebram o tempo e espaço para comentar o que está sendo encenado.

Marcelo exemplifica com uma cena da peça em que dois personagens estão brigando e, em meio ao conflito, um sai de cena para dizer ao público que se arrepende de sua reação.

“Sempre é um desafio. Na verdade é um tipo de teatro que eu já trabalhei em outros momentos com alunos, mas nunca na montagem profissional. […] É um desafio para saber como o formato vai chegar para o público”, disse o diretor.

A Tragédia da Vida Humana