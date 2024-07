Feira gastronômica de Americana abre espaço para escritores da região

A feira “Sexta Gastronômica”, de Americana, abre espaço para que escritores da região possam apresentar suas obras ao público a partir desta sexta-feira (26). O evento, que reúne comida e música ao vivo no estacionamento do Supermercado São Vicente do São Vito semanalmente, agora dispõe de mesas para autores no “Espaço Literário”.

Com realização da Entretenimento & Cultura em parceria com o LIBERAL e a FM Gold (94,7), emissora do grupo, a feira é realizada das 17h às 21h30. A decisão de incluir essa nova vertente na Sexta Gastronômica partiu do desejo de “algo a mais”, de acordo com o produtor cultural Ronaldo Britto.

A Sexta Gastronômica é realizada semanalmente no estacionamento do São Vicente do bairro São Vito – Foto: Divulgação

Cada escritor terá uma mesa para que possa dispor suas obras, apresentá-las ao público e também comercializá-las. Os interessados em participar podem entrar em contato com Ronaldo através do WhatsApp (19) 98182-9901.

“É legal porque você incentiva o artista a divulgar e vender seu produto, acaba fomentando a cultura na cidade e as pessoas que vão até a feira têm uma opção a mais”, disse o produtor. A participação dos escritores é gratuita, assim como a entrada no evento.

Ronaldo ainda aponta que o evento é frequentado por muitas famílias, e que esse contato direto com os autores pode incentivar a leitura.

São esperados cerca de 10 escritores para a primeira edição do ‘Espaço Literário’. Entre eles, a autora e palestrante Flávia Medule. Ela coloca três títulos em exibição: “Psiquê: Uma receita para ser feliz no amor”, “Depressão – Voltando a Viver” e “O Marketing Amoroso – A Arte da Conquista”.

De acordo com a escritora, que já frequenta a Sexta Gastronômica, a iniciativa foi ao encontro com um desejo que ela já tinha em participar da feira para mostrar seu trabalho.

“Semana passada estava lá e perguntei ao Ronaldo se teria como eu participar sendo escritora, aí ele me disse que iniciaria esse novo momento”, contou.

A iniciativa foi vista com bons olhos por Flávia. “É essencial, não só para os escritores, mas também para a literatura de forma geral. As pessoas estão cada dia lendo menos e, com isso, todos perdem, inclusive o país”, disse.

Para ela, o contato direto que o Espaço Literário vai criar entre os escritores e público será um grande incentivo para que as pessoas passem a ler.

Aline Silva será uma dos 10 escritores esperados na primeira edição do Espaço Literário – Foto: Arquivo LIBERAL

“Lembro de um episódio de quando lancei o ‘Psiquê’. Um cliente me disse que só havia lido dois livros na vida, a Bíblia e o meu. Fiquei indignada e ao mesmo tempo feliz, por ter proporcionado uma experiência nova a ele”, contou.

Outra escritora confirmada na feira é a americanense Aline Silva, que atualmente divulga seu trabalho pelas redes sociais.

“Eu achei ótima a iniciativa, visto que já está um sucesso enorme essa feira gastronômica […] Famílias vão com os filhos, tem música gratuita, comida boa e agora essa novidade de poder levar os livros”, disse.

Aline leva seu primeiro livro, o “Gaiolas abertas, asas libertas”, o que a deixa ainda mais contente. A obra ficou em stand-by durante nove anos, até sua publicação durante a pandemia.

As expectativas para a participação são altas, não apenas para si mesma, mas para os outros escritores presentes. “Espero que as pessoas se interessem em conhecer os autores que estarão na feira e mostrem às crianças”, disse.

​Sexta Gastronômica

Data: toda sexta-feira

Horário: das 17h às 21h30

Local: Estacionamento do Supermercado São Vicente – São Vito

Endereço: Rua João Bernestein, 630 – São Vito – Americana

Entrada: gratuita