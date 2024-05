Dois são baleados em briga de bar no Mathiensen, em Americana

Um autônomo de 29 anos e um servente de pedreiro de 54 anos foram baleados durante uma briga em um bar no bairro Vila Mathiensen em Americana, neste domingo (5). As vítimas foram socorridas a unidades de saúde e uma delas está em estado grave, segundo informações do boletim de ocorrência. O autor dos disparos fugiu.

De acordo com relatos de testemunhas, por volta de 15h, dentro de um bar na Rua das Siriemas, houve uma briga entre o autônomo e o autor dos disparos, um empresário de 41 anos. Durante a discussão, ainda segundo depoimentos, o homem teria pego uma arma e atirado contra a vítima de 29 anos, o acertando no pescoço. O pedreiro, que estava próximo à confusão, também acabou atingido por um tiro no braço.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Após os disparos, o atirador deixou o bar e foi para a casa onde mora, segundo o BO, no Jardim dos Lírios. Lá, pediu uma carona a um colega que o deixou em uma área de mata, próximo às ruas das Petúnias e Uirapuru. O homem que deu carona ao atirador foi ouvido, liberado, e pode responder por favorecimento pessoal.

O autônomo baleado foi socorrido em estado grave pelos bombeiros ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Já o servente de pedreiro buscou socorro na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro São José.

A PM (Polícia Militar) atendeu a ocorrência. Um boletim de homicídio tentado foi registrado no 1° DP (Distrito Policial). O autor dos disparos ainda não foi encontrado e as investigações deste caso serão conduzidas pelo 2° DP (Distrito Policial).

Zanaga também teve baleados no fim de semana

Além do caso no Mathiensen, duas pessoas foram baleadas na madrugada do sábado (4) em uma praça na região do Antônio Zanaga, em Americana. O autor dos disparos não foi identificado pelas vítimas.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A tentativa de homicídio aconteceu por volta de 2h, em uma praça na Rua Ari Barroso, na altura do número 485. Uma das vítimas, uma caixa de 26 anos, disse que estava acompanhada dos três filhos quando ouviu um barulho de tiro e sentiu que foi atingida na perna.

A outra vítima, um motoboy de 35 anos, declarou à PM (Polícia Militar) que estava na companhia de amigos e viu uma moto CG 125 de cor preta passar cerca de três vezes pela praça. Na última, o condutor da motocicleta desceu, foi na direção dele e colocou a mão na cintura.

Depois de passar pelo pronto-socorro, os dois foram levados para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Conforme consta no boletim de ocorrência da PM, o médico que os atendeu afirmou que as vítimas estavam fora de perigo.