Cetesb cobra gerador de energia em estações elevatórias de esgoto em Americana

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) cobrou que o DAE (Departamento de Água e Esgoto) implante gereadores de energia em todas as estações elevatórias de esgoto de Americana. O apontamento foi feito após a autarquia ter apresentado, em 29 de abril, um relatório com informações sobre o tratamento de efluentes no município.

Ao LIBERAL, o departamento disse está ciente do pedido e está preparando a resposta que será enviada à companhia dentro do prazo exigido.

O relatório foi solicitado pela Cetesb após matéria publicada pelo LIBERAL em 17 de abril deste ano sobre um despejo de resíduo de tinturaria no Ribeirão Quilombo, próximo ao Velódromo Municipal Miguel Stoco.

Segundo o DAE, o problema foi causado por uma manutenção realizada na Estação Elevatória de Esgoto do Guaicurus. Esse foi, ao menos, o terceiro despejo neste ano devido a problemas com estruturas da autarquia.

Também em abril, uma falta de energia elétrica na Estação do Nova Carioba levou ao extravasamento do esgoto, que caiu no Rio Piracicaba. Já em março, uma tubulação rompida contaminou o Córrego Santa Angélica.

Diante da reincidência, a Cetesb solicitou ao DAE um mapa das bacias de coleta de esgoto de Americana e as respectivas estações de tratamento e elevatórias.

O levantamento ainda deveria conter informações sobre manutenção preventiva e corretiva, periodicidade de manutenção e de que forma são comunicados serviços realizados e possíveis intercorrências. Por fim, foi pedida a característica principal do efluente sanitário ou industrial.

Esse relatório foi entregue ao órgão estadual em 29 de abril. Após análise, a companhia pediu informações complementares sobre as elevatórias, “especialmente sobre a destinação adequada dos efluentes quando da paralisação para manutenção ou problemas”.

Além disso, ela cobrou a elaboração de um cronograma para implantação de geradores de energia nas elevatórias que não possuem e, nas que têm, foi exigida a manutenção desses equipamentos. De acordo com a Cetesb, os geradores são importantes para emergências.