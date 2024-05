Myourpet organiza ‘cãominhada’ solidária em Americana

Desde que inaugurou em 2022, a Myourpet sempre teve como uma de suas missões oferecer apoio à causa animal na cidade. Sendo assim, a “cãominhada” denominada como “Patas em Movimento” – que acontecerá no próximo dia 26 de maio – é mais uma ação neste contexto.

Com 100% da arrecadação – inclusive os valores das inscrições – revertida para a causa animal, o evento promete ser uma manhã diferenciada. “Preparamos uma programação especial, toda voltada para a causa”, ressalta Carolina Olivatto, de 30 anos, gestora comercial do empreendimento.

Entre os atrativos da ação, a organização preparou camiseta e bandana personalizadas, distribuição de amostras grátis de petisco e de adesivos do projeto “Cadeia para Maus-Tratos”, além de um bate-papo oferecido pela MB Distribuidora, sobre a FrontMax, uma coleira que protege dos perigos da leishmaniose.

Para Carolina, mobilizar outras empresas em prol da causa animal é um dos propósitos da Myourpet, que em sua história já promoveu diversas ações, desde campanhas de arrecadação de ração até descontos em produtos e serviços para protetores e ONGs. “Agora, estamos fazendo a castração dos gatos que ficam aqui na frente do complexo. O trabalho social faz parte de nossa essência”, aponta.

Roberta Lima (protetora), Carolina Olivatto (gestora comercial da Myourpet), Felipe Eloy Vilares (diretor do hospital veterinário Myourpet), Alessandra de Almeida Nobre (protetora) e Fábio Henrique Vilares (coordenador do hospital veterinário Myourpet) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Com a expectativa de atrair pelo menos 100 pessoas, a “cãominhada” tem diversos apoiadores e visa promover a arrecadação de ração para quatro beneficiários, sendo duas ONG (a S.O.S. Animais e a Meu Abrigo) e outras duas protetoras: Alessandra de Almeida Nobre e Talita Barros da Silva. “Buscamos referências e encontramos esses lugares e pessoas”, pontua a gestora comercial.

Programada para iniciar às 8h com saída por volta das 9h, da própria Myourpet, localizada na Rua Germano Giusti, 26, Jardim Paulista, a “cãominhada” está sendo considerada pela organização a segunda edição. “A primeira Patas em Movimento aconteceu na Feira Pet, realizada no CCL, no dia 7 de abril, porém sem objetivo de arrecadação de ração”, explica Carolina.

De acordo com a organização, os cães e seus tutores sairão da Myoupet rumo à Avenida Brasil, totalizando cerca de 20 minutos de passeio. “Vamos seguir o horário e a programação por conta do calor, afinal, temos que cuidar para os animais não queimarem as patinhas”, justifica.

Além do café da manhã e das orientações sobre a saúde dos cães, o evento também contará com feirinha de adoção. Para quem desejar participar as inscrições custam R$ 50 e podem ser feitas por um formulário cujo link está disponível no Instagram @myourpet.

Conheça as entidades e as protetoras que terão seus projetos beneficiados pela campanha organizada pela Myourpet

ONG Meu Abrigo

A ONG Meu Abrigo resgata animais de todas as espécies, que estejam em situação de abandono ou vítimas de maus-tratos. Atualmente, 17 animais estão sob os cuidados da organização, que tem como lema a máxima de que “toda vida importa”. Segundo a responsável pela ONG, Roberta Dias Lima, de 38 anos, que há 16 atua como protetora animal, a maior dificuldade do trabalho é encontrar lar temporário para os animais resgatados. “Essa ação é de suma importância, pois contribui para a divulgação do projeto que fazemos em prol dos animais e consequentemente para a conscientização das pessoas com relação aos bons-tratos.” Quem quiser conhecer mais, siga o Instagram @oficialmeuabrigo.

Protetora Alessandra de Almeida Nobre

A protetora Alessandra de Almeida Nobre, também conhecida como “Tandinha”, tem 53 anos, é moradora de Americana e há mais de 20 anos promove o resgate de animais, em especial, de cães. Atualmente, ela cuida de 39 cães e dois gatos, que estão abrigados em um espaço em Santa Bárbara d’Oeste. Tandinha conta que a maior dificuldade que encontra é justamente conseguir ração, além de remédio e veterinário. “Tudo tem um custo e é difícil quem ajuda”. Assim, a iniciativa da Myourpet veio em boa hora. “A divulgação de nosso trabalho e as pessoas saberem que existimos é muito importante”. Quem quiser conhecer mais, siga o Instagram @atandinha.

S.O.S. Animais

A SPASB – S.O.S. Animais é a Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara d’Oeste. Fundada em 1995, atualmente a entidade atende 140 animais, entre cães, gatos, cavalos e aves. Segundo Maria Luiza Furlan, 61, uma das representantes da sociedade, a maior dificuldade é não conseguir atender toda a demanda. “Sempre atendemos, mas nem sempre é suficiente.” Por essa razão, para ela, toda ajuda é bem-vinda. “Qualquer quantia de ração arrecadada ajuda porque economizamos para compra de medicamentos para atender os animais que precisam e também ajudamos com ração algumas famílias onde estão animais de lar temporário.” Quem quiser conhecer mais, siga o Instagram @sosanimaissspasb.

Protetora Talita Barros da Silva

Talita Barros da Silva, de 25 anos, é protetora independente há sete anos. Seu trabalho voluntário consiste em resgatar cachorros em situação de rua. Atualmente, ela possui 35 animais em sua própria casa. Além disso, ela alimenta outros 10 animais de rua. Segundo Talita, sua maior dificuldade são os gastos altos com os cuidados com veterinário, ração e castração. “A falta de políticas públicas e o grande número de abandonos dificultam muito. Por isso, essa ação da Myourpet vai nos ajudar a alimentar nossos resgatados e também nos dar um bom tempo para quitar as dívidas e assim dar a eles uma estrutura melhor.” Quem quiser conhecer mais, entre no Facebook Talita Silva.