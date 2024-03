Pancadaria no dérbi entre União e Rio Branco será julgada nesta quarta

Nove jogadores foram denunciados pela confusão, com ganchos que podem chegar a 12 partidas

A pancadaria generalizada que ocorreu após o dérbi entre União Barbarense e Rio Branco, no início deste mês, pela Série A4 do Campeonato Paulista, será julgada nesta quarta-feira (27), às 16h, pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) de São Paulo. Ao todo, nove jogadores foram denunciados pelo órgão e podem ser punidos com até 12 jogos de suspensão.

Além dos atletas, os preparadores de goleiros dos dois lados serão julgados. No Tigre foram citados os goleiros Eder e Sandro, os laterais Guilherme Gusso e Guilherme Aguiar, assim como o preparador Fabio Guedes. O zagueiro Paim também foi citado pela expulsão no tempo normal.

Briga no dérbi pode render até 12 jogos de suspensão para os envolvidos – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (23)

No Leão da 13, os goleiros Maicon e Tiago, os laterais Gabriel Sales e Kenji, assim como o meia Vinícius, foram os denunciados. O preparador de goleiros Rafael Rosa também será julgado, mas deixou o clube com a demissão do antigo treinador, Lúcio Borges.

No artigo 254-A, que diz respeito a agressões físicas, estão Eder, Sandro e Gusso, além de Guedes, pelo lado riobranquense. Já na equipe unionista, Maicon, Tiago e o então preparador foram citados. A pena pode variar de quatro a 12 jogos de suspensão.

Já no artigo 258, por condutas contrárias à disciplina ou ética desportiva, foram citados Guilherme Aguiar, Gabriel Sales, Kenji e Vinícius. O quarteto pode receber até seis partidas de punição. Vinícius entrou para o artigo 258-B, que é referente à invasão de local da equipe de arbitragem sem autorização.

Rio Branco e União também foram denunciados, respectivamente, pelos artigos 191 e 213. Em suma, a citação se dá porque os clubes não se mobilizaram para conter a briga. A pena de ambos pode variar entre R$ 100 e R$ 100 mil.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.