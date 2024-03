O dérbi de número 103 entre União Barbarense e Rio Branco terminou com vitória do Leão da 13 por 2 a 1, de virada. Na tarde desta quarta-feira (6), os dois times se enfrentaram no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, em duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A4.

Os gols da partida foram marcados por Adriano Paulista e Maçola, pelo lado unionista, e Vitinho, pelo lado riobranquense. Ainda na metade inicial do jogo, o Tigre teve o zagueiro Paim expulso, após receber dois cartões amarelos.

União Barbarense venceu o dérbi 103 por 2 a 1 – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Para entrar em campo no dérbi, o técnico Lúcio Borges manteve a base do Leão da 13 que vinha disputando os últimos jogos. Já o Tigre, que teve à beira de campo o auxiliar Klaus Matheus, substituindo o suspenso Valmir Israel, teve mudanças nos 11 iniciais. Braian entrou na lateral direita e Vitinho no ataque, enquanto o zagueiro Ricardo e o volante Kayllan retornaram de lesão. Além disso, Felipe Muranga voltou ao time.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O primeiro tempo foi equilibrado, com o Rio Branco criando as melhores chances iniciais. Logo aos nove minutos, Grigor lançou de trivela e encontrou Vitinho pelo lado esquerdo, que avançou e finalizou de fora da área. O goleiro Maicon falhou e a bola foi para o fundo das redes.

Aos 14 minutos, o time de Americana teve outra grande chance, mais uma vez com Vitinho. O ponta recebeu da entrada e finalizou de voleio, para grande defesa de Maicon – a bola ainda bateu na trave. Após isso, o Rio Branco não criou oportunidades de destaque e a equipe da casa passou a atacar.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Aos 17 minutos, o Leão chegou a balançar as redes com o lateral-esquerdo Marcos Vinícius, de cabeça, mas a arbitragem marcou impedimento no lance. Já na reta final, aos 38, o União Barbarense chegou ao gol de empate. Após cobrança de falta, Batista tentou afastar e furou, fazendo com que a bola ficasse livre para Adriano Paulista empurrar para as redes.

Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Paim, do Rio Branco, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, deixando a equipe com um a menos.

Com o resultado, o Leão da 13 ultrapassou o Tigre na classificação da Série A4 – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Já no segundo tempo, o Tigre teve grande chance com Felipe Muranga, que desarmou no meio campo, partiu em velocidade e parou na boa defesa de Maicon.

Mesmo com dez jogadores, o Tigre criou oportunidades com Carlos Iury, Gustavo Brandão e Gui Marques, mas parava sempre no goleiro.

Aos 48 minutos da segunda etapa, no entanto, o União Barbarense chegou ao gol da virada e, consequentemente, da vitória. Após cruzamento, o goleiro Éder falhou e a bola sobrou nos pés de Maçola, que apenas empurrou para o gol vazio.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Com esse resultado, o Leão da 13 chegou a 16 pontos, ultrapassou o Rio Branco e assumiu de forma provisória a 6ª posição. Já o Tigre, permanece com 14 pontos e cai para o 7º lugar, ainda dentro da zona de classificação para o mata-mata. No retrospecto histórico, agora são 43 vitórias unionistas, 30 riobranquenses e 30 empates.

Briga generalizada

Ao término da partida, jogadores e comissões técnicas de ambas as equipes iniciaram uma briga generalizada, com direito a socos e pontapés dos dois lados. A polícia chegou a entrar no gramado, mas apenas para proteger a arbitragem. A situação foi contida após a entrada de dirigentes no campo.

Agora, o União Barbarense se prepara para enfrentar o Grêmio São-Carlense, no sábado (9), às 19h, em São Carlos. O Rio Branco, por outro lado, volta a campo no mesmo dia, mas às 15h, para encarar o Taquaritinga, também fora de casa.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.