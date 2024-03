União Barbarense anuncia a demissão do técnico Lúcio Borges

Treinador não resistiu à derrota em casa para o Taquaritinga, no sábado, e deixa a equipe com aproveitamento de 44,4%

Por meio de sua conta oficial no Instagram, o União Barbarense anunciou na tarde deste domingo (17) a demissão do técnico Lúcio Borges, após a derrota em casa para o Taquaritinga, por 2 a 0, no sábado (16), em duelo da 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A4. O resultado deixou o time em nono lugar, com 16 pontos, fora do grupo dos oito que avançam para a fase de mata-mata.

Além do revés na rodada passada, pesava contra Borges a goleada de 7 a 0 sofrida diante do Grêmio São-Carlense, fora de casa, na rodada anterior da competição, que foi a maior de toda a história profissional do clube de Santa Bárbara d’Oeste.

O comandante havia sido anunciado para o cargo em 7 de novembro do ano passado e conseguiu na Séria A4 deste ano um retrospecto de quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com um aproveitamento de 44,4%.

Na publicação sobre a saída do treinador, o Leão da 13 disse que a decisão foi tomada em comum acordo e agradeceu pelos serviços prestados por Borges. O clube informou ainda que nesta segunda-feira vai anunciar a comissão técnica que conduzirá a equipe no restante do campeonato.