União Barbarense perde em casa do Taquaritinga e deixa o G8 da Série A4

O União Barbarense tropeçou mais uma vez na disputa do Campeonato Paulista da Série A4. Desta vez, mesmo jogando no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, a equipe foi superada pelo Taquaritinga por 2 a 0, em duelo válido pela 12ª rodada da competição.

Jogadores do Taquaritinga comemoram o segundo gol do time na partida – Foto: Reprodução / Futebol Paulista / FPF

Com o resultado, o Leão da 13 seguiu com seus 16 pontos, mas caiu para nona colocação, fora do grupo dos oito times que avançam ao mata-mata do Estadual. Já o Taquaritinga foi aos 20 pontos e fica no quarto lugar. A rodada continua neste domingo e, com isso, a classificação pode ter alterações.

O primeiro gol do time visitante foi marcado aos 32 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta para a área, a defesa do União não conseguiu cortar e a bola foi ajeitada para Luis Otávio na segunda trave, que cabeceou e conseguiu fazer 1 a 0.

No segundo tempo, o Taquaritinga conseguiu ampliar para 2 a 0 logo no início. Aos 8 minutos, Juan Batista recebeu no meio, cortou um defensor unionista e bateu cruzado para marcar um belo gol e dar números finais ao placar.

Na próxima rodada, o Leão joga de novo em casa, mas contra o Independente, de Limeira, às 15h de quarta-feira (20). O Taquaritinga também joga em seus domínios, no mesmo dia e na mesma hora, contra o Penapolense.