Derrota por 7 a 0 é a pior do União Barbarense na era profissional 

A derrota por 7 a 0 sofrida pelo União Barbarense no último sábado (9), no duelo diante do Grêmio São-Carlense, em São Carlos, foi a pior da história profissional do clube. Desde 1964, quando começou a competir profissionalmente, o Leão da 13 nunca havia perdido por sete gols de diferença.

Se o jogo do último sábado foi a pior derrota do União Barbarense, por outro lado o São-Carlense, que foi fundado em 2016, conquistou sua vitória mais expressiva até aqui.

Profissionalmente, União nunca havia sido derrotado por sete gols de diferença – Foto: Bruno Zancan / UABFC

A única vez que o Leão da 13 havia sofrido sete gols em um jogo foi em 2006, pela Série A2 do Campeonato Paulista. Na ocasião, a equipe perdeu por 7 a 2 para o Guaratinguetá, jogando fora de casa.

Ao longo da história, o União sofreu cinco derrotas por 6 a 0, o placar mais próximo do revés em São Carlos. Um dos jogos perdidos por seis gols foi no dérbi diante do Rio Branco, em 2006, pelo Campeonato Brasileiro Série C. Já o mais recente foi em 2017, quando o Leão perdeu por 6 a 0 para o Capivariano, na Série A2.

Apesar de ter sido o maior revés na era profissional, não foi a maior goleada já sofrida pelo clube de Santa Bárbara d’Oeste. Em 1946, quando ainda não havia se profissionalizado e disputava apenas competições regionais, o União foi derrotado por 16 a 0 pelo XV de Piracicaba, fora de casa, pelo Campeonato Paulista Amador do Interior. A informação está no livro “A história do Futebol Barbarense”, do jornalista João José Bellani.

Lúcio Borges segue no comando

Mesmo com a dura derrota no último jogo, o técnico Lúcio Borges segue no comando do União Barbarense neste início de semana. Para se recuperar da goleada, o time terá a semana inteira para treinos, já que volta a campo apenas no sábado (16), às 15h, para enfrentar o Taquaritinga, em Santa Bárbara d’Oeste.

O Leão ocupa a oitava posição na tabela de classificação, com 16 pontos, e está dentro do grupo que avança ao mata-mata da Série A4. – Colaborou Gabriel Pitor.

