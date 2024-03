Fora de casa, União é humilhado e perde de 7 a 0 para o São-Carlense

Equipe vinha de sete jogos sem perder, mas sofreu com desfalques e foi goleada na noite deste sábado

O União Barbarense sofreu uma derrota humilhante na noite deste sábado (9), pela 11ª rodada do Campeonato Paulista Série da A4. Jogando no estádio Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, em São Carlos, o time de Santa Bárbara d’Oeste foi goleado por 7 a 0 pelo Grêmio São-Carlense.

O Leão da 13 teve uma série de desfalques para o jogo, uma vez que quatro atletas foram expulsos na briga diante do Rio Branco. O time não teve os goleiros Maicon e Tiago Silva, assim como os laterais-direitos Gabriel Sales e Gabriel Kenji.

Grêmio Sã-Carlense ganhou de 7 a 0 do União – Foto: Fernando Zanderin Jr. / Grêmio São-Carlense

Desta forma, o técnico Lúcio Borges precisou utilizar o estreante Daniel Jesus, de 22 anos, que foi contratado do Primavera, do Mato Grosso. No entanto, o arqueiro teve uma noite para esquecer.

Com menos de 30 minutos, o União já perdia por 3 a 0. Os primeiros gols da equipe de São Carlos foram marcados por Fabrício, aos 13; Vinícius, aos 17; e Cauã Andrade, aos 27. Se não fosse o suficiente, Fabrício voltou às redes aos 34 minutos e levou o jogo para o intervalo com placar de 4 a 0.

Na volta da segunda etapa, Fabrício chegou ao seu terceiro tento no jogo, logo aos dois minutos, após jogada pelo lado esquerdo. Pouco tempo depois, aos oito minutos, foi a vez de Vinícius voltar a marcar e levar o marcador para 6 a 0.

Já aos 32, Felipe Estrella aproveitou o erro na saída de bola unionista e finalizou da entrada da área, com falha do goleiro Daniel. Assim, o placar final ficou 7 a 0 para o time de São-Carlos, que agora chega a 22 pontos e assume provisoriamente a liderança da Série A4.

Equipe da casa fez quatro só no primeiro tempo da partida – Foto: Fernando Zanderin Jr. / Grêmio São-Carlense

Já o time de Santa Bárbara permanece com 16 pontos, mas cai para o oitavo lugar, ainda na zona de classificação ao mata-mata. Apesar da rodada continuar neste domingo (10), a equipe não tem chances de deixar o G8.

Para juntar os cacos, o União terá uma semana de preparação e volta a campo no próximo sábado (16). O adversário será o Taquaritinga, às 15h, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.