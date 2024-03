TJD denuncia nove jogadores por pancadaria após o dérbi entre União e Rio Branco 

O TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) do Estado de São Paulo denunciou no início da noite desta sexta-feira (15) 12 envolvidos no dérbi entre União Barbarense e Rio Branco, realizado no dia 6 deste mês, que terminou em pancadaria generalizada entre membros das duas equipes, após vitória do time de Santa Bárbara d’Oeste por 2 a 1.

Ao todo, foram dez jogadores e dois preparadores de goleiros citados pelo tribunal, que marcou o julgamento para quarta-feira (20), às 17h. Apesar disso, as equipes podem pedir o adiamento em uma semana.

Pena máxima por pancadaria no dérbi pode chegar a 12 jogos de suspensão – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

No artigo 254 A, que diz respeito a agressões físicas, foram enquadrados sete personagens. Pelo lado do Rio Branco os citados são os goleiros Eder e Sandro, o lateral-direito Guilherme Gusso e o preparador de goleiros Fabio Guedes. Já no União Barbarense foram indiciados os goleiros Maicon e Tiago, assim como o preparador de goleiros Rafael Rosa.

A pena pode variar de quatro a 12 jogos de suspensão. No ano passado, o Tigre teve jogadores indiciados nesse artigo pela briga diante do Penapolense, na quarta divisão. Os jogadores citados receberam a pena mínima na ocasião.

No artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que aborda condutas contrárias à disciplina ou ética desportiva, foram enquadrados quatro nomes: o do lateral-esquerdo Guilherme Aguiar, do Rio Branco, assim como os laterais Gabriel Sales e Kenji e o meia Vinícius, do União. A pena é de uma a seis partidas.

Vinícius ainda foi enquadrado no artigo 258-B, que compreende à invasão de local destinado à equipe de arbitragem ou local da partida sem autorização. Nesse caso, a pena estipulada pelo TJD pode ir de um a três jogos de gancho.

Súmula do dérbi contou com 11 expulsões, incluindo atletas e comissão técnica – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (22)

Clubes denunciados

Além disso, as duas equipes também foram citadas. O Tigre foi pelo artigo 191, por deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de obrigação legal, conforme diz o CBJD. Por outro lado, o Leão foi pelo 213, por deixar de tomar providências em situações de desordem.

Em ambos os casos, a pena pode ir de R$ 100 a R$ 100 mil. O único jogador citado que não esteve presente na briga é o zagueiro Paim, do Rio Branco, que foi expulso enquanto a bola ainda rolava. Como de costume, todo jogador que recebe o vermelho é julgado, mas a tendência é que ele seja absolvido, já que cumpriu a suspensão no último jogo.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.