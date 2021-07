DIG encontra arma usada para matar mulher e sobrinho em Santa Bárbara

Arma foi encontrada em área verde no bairro - Foto: DIG - Divulgação

Policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana encontraram nesta quinta-feira (15), em área verde do bairro de chácaras Cruzeiro do Sul, a arma utilizada para matar uma mulher e seu sobrinho, no bairro, em Santa Bárbara d’Oeste, no último dia 5.

Dois dias depois do duplo homicídio, o vizinho da vítima se entregou junto de advogada e confessou o crime, ocorrido após discussão “por motivos fúteis”, segundo o autor, um operador de escavadeira de 33 anos.

Ele foi preso preventivamente por 30 dias a pedido da DIG.

O duplo homicídio que matou Vilma Cristina de Oliveira, de 59 anos, e o sobrinho Fábio de Oliveira Camargo, 32, foi presenciado pela filha de Fábio, de sete anos.

Ela correu até a casa de Vilma, no mesmo bairro, onde o namorado da vítima preparava o almoço e acionou a polícia.

Movimentação policial no local do duplo homicídio, no Cruzeiro do Sul – Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Segundo a DIG, responsável pelo caso, após discussão entre as partes, o suspeito voltou armado com um revólver de calibre.38 e efetuou um disparo em cada uma das vítimas.

Mesmo com as duas caídas, ele descarregou todas as munições do revólver em Vilma e Fábio e fugiu.

Vilma morreu no local do crime, ocorrido na Rua João Gonçalves Barroso. Fábio foi socorrido em estado grave até o Pronto Socorro Afonso Ramos e depois foi transferido para o Hospital Santa Bárbara, mas não resistiu e faleceu no dia seguinte.

Desde a prisão do operador de escavadeira, a DIG procurava a arma do crime. Em depoimento, o suspeito alegou ter sido ameaçado e dizia que o revólver não era dele.