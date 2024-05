Complexo Regional do Pérola registra mais de 3,3 mil atendimentos em 15 dias

Entregue pelo prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL), no dia 15 de abril, o novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola já registrou mais de 3,3 mil atendimentos em 15 dias de funcionamento.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo a administração, foram 781 consultas médicas e outros 2.560 atendimentos e procedimentos, entre enfermagem, serviço social, odontologia, farmácia e vacinação.

O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, e reúne oito consultórios, sendo quatro de clínicos gerais, dois ginecológicos e dois pediátricos, além de consultório odontológico, sala de acolhimento, farmácia, ampla sala de vacinas, sala para curativos, sala de procedimentos, sala de inalação e sala avançada de observação com leitos.

O prédio é climatizado, conta com iluminação interna e externa com lâmpadas de LED, energia solar com placas fotovoltaicas, produzindo energia renovável.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

VACINAÇÃO. Neste sábado a unidade estará aberta para vacinação. Das 8 às 15 horas, qualquer cidadão poderá atualizar as cadernetas de imunização. No período, também haverá consultas com médico endocrinologista adulto e dentista, além de exame de mamografia e coleta de papanicolau, todos pré-agendados ao longo da semana.

No complexo, os públicos-alvos das campanhas contra a gripe e dengue também poderão receber os imunizantes.

A vacinação contra a gripe foi ampliada para toda a população acima de 6 meses, desde a última quinta, na cidade. Já o imunizante contra a dengue está disponível para crianças e jovens de 10 a 14 anos. redação