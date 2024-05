Santa Bárbara terá 1ª estrutura de leilões verticalizada da América Latina

O Freitas Leiloeiro irá inaugurar no próximo dia 25, na Avenida Juscelino Kubitschek, no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara d’Oeste, o primeiro prédio vertical destinado a leilões na América Latina.

O anúncio foi feito pela casa nesta quarta-feira (15) e a expectativa é de que a unidade barbarense, que já está em funcionamento, aumente a quantidade de funcionários em até 40%.

Empreendimento tem capacidade para abrigar até 12 mil veículos – Foto: Divulgação

De acordo com a empresa, que não divulgou o montante investido no novo complexo, o empreendimento tem capacidade de abrigar até 12 mil veículos, com área total de 120 mil m² e área coberta de 60 mil m².

Esses carros que são disponibilizados para leilão podem ter sido recuperados – de enchentes, por exemplo -, retirados de proprietários que não pagaram financiamento ou serem objeto de algum processo judicial.

Por ter valores mais atrativos, esse modelo de compra atrai muitos compradores, o que obrigou o Freitas a aumentar a capacidade de armazenamento em Santa Bárbara, bem como fazer um espaço destinado para eventos, com telões de projeção dos pregões, climatização, painéis e auditório para desfile de veículos.

“Teremos maiores cuidados com a armazenagem dos bens, pois o estoque de veículos será coberto, terá segurança e centralização de gestão. Além de aumentar o fluxo de visitantes do país inteiro na cidade, pois nossos leilões são online e presencial, o complexo vai contribuir com a economia local nos setores de hotelaria, restaurantes e oficinas mecânicas em geral”, apontou a casa.

O evento de lançamento do novo prédio acontecerá às 11h de 25 de maio e deve contar com a presença do prefeito Rafael Piovezan (PL). Ainda estarão presentes representantes de empresas multinacionais, como Allianz e Itaú.

O Freitas é um dos 1 mil leiloeiros habilitados pela Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo) e pela Aleoesp (Associação dos Leiloeiros Oficiais do Estado de São Paulo).

Essas permissões são necessárias para o funcionamento, já que, desde 2019, mais de 2 mil sites golpistas – com leilões falsos – foram identificados, de acordo com dados da associação.