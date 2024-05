Empresária que seria líder do tráfico em Santa Bárbara é presa pela Dise

Outro indivíduo que atuava em esquema de disque-drogas foi detido; ambas as prisões ocorreram no Jardim Europa

Uma empresária de 37 anos foi presa na casa dela, no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste, por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, suspeita de ser a líder do tráfico de drogas no bairro.

Durante a ação, um homem de 33 anos, que atuaria no esquema de disque-drogas também foi detido pelos investigadores. Também foram apreendidas porções de drogas, além de outros objetos do tráfico.

Drogas, dinheiro, munições e outros objetos apreendidos – Foto: Dise / Divulgação

De acordo com a polícia, os investigadores apuravam associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, cuja liderança seria exercida por uma mulher.

Após conseguirem na Justiça os mandados de busca e apreensão nos endereços dos suspeitos, os investigadores estiveram inicialmente na casa da mulher, onde ela foi localizada. Na sequência, eles foram para a residência do comparsa dela, que fica no mesmo bairro, encontrando o indivíduo no local.

Foram apreendidos 35 porções de cocaína e maconha, nove munições calibre 9mm, R$ 1.475 em dinheiro, colete balístico, touca ninja, três celulares, três luvas, 200 embalagens, anotações manuscritas com a contabilidade do tráfico e ainda um colar.

Ambos foram encaminhados à sede da delegacia especializada em Americana, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de munição de calibre restrito.

O homem foi escoltado à Cadeia Pública de Sumaré, enquanto a mulher foi para a Cadeia de Monte Mor. Eles aguardarão pela audiência de custódia.