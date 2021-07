Vizinho confessa duplo homicídio em Santa Bárbara e é preso pela DIG

Suspeito de matar a vizinha e seu sobrinho era procurado pela polícia – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Um operador de escavadeira de 33 anos, vizinho das vítimas do homicídio ocorrido na segunda-feira (5), no bairro de chácaras Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara d’Oeste, confessou o crime e foi preso nesta quinta-feira (8).

Mandado de prisão temporária foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Santa Bárbara, a pedido da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, que investiga o caso, depois que ele foi à delegacia nesta quarta-feira (7), junto de sua advogada, para se entregar.

No local, ele confirmou ter matado Vilma Cristina de Oliveira, de 59 anos, e o sobrinho Fábio de Oliveira Camargo, 32.

Na ocasião, o operador de escavadeira foi liberado porque até às 19h a Justiça não havia se manifestado sobre o pedido de prisão temporária, explica o delegado titular da DIG, José Donizetti. No entanto, o pedido foi aceito na manhã desta quinta-feira momento em que ele foi detido.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O duplo homicídio aconteceu na manhã desta segunda, na Rua João Gonçalves Barroso. Em depoimento, ele alegou que teve discussões fúteis por conta das chácaras vizinhas e que foi ameaçado pelas vítimas.

Foi quando voltou com uma arma, atirou nos dois e fugiu. Vilma morreu na hora. Fabio foi socorrido até hospital, mas com um tiro na cabeça, não resistiu e faleceu na terça-feira (6).

Polícia quer encontrar arma do crime, um revólver; operador disse que foi ameaçado e nega ser dono da arma – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O crime foi presenciado pela filha de Fábio, de apenas sete anos. Ela correu até a casa de Vilma, no mesmo bairro, onde o namorado da vítima preparava o almoço e acionou a polícia.

Apesar de ter se entregado e confessado o crime, o vizinho alega que a arma não era dele, conta o delegado. A arma utilizada foi um revólver calibre 38, que a DIG tenta encontrar.

O operador de escavadeira foi submetido a exame de corpo delito e em seguida levado para a cadeia.