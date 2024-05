Prefeituras da região fazem ações para ampliar adesão à vacina contra dengue

As prefeituras de Santa Bárbara d’Oeste e Hortolândia iniciaram nesta sexta-feira (3) ações para ampliar a adesão à vacina contra a dengue, já que apenas 1,8 mil das 25,8 mil crianças com 10 a 14 anos, considerando ambos os municípios, receberam o imunizante. Os dados foram enviados pelas administrações após solicitação do LIBERAL.

Em Santa Bárbara d’Oeste, das 10.329 crianças que integram a faixa de vacinação, conforme o Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 758 receberam as doses, o que representa uma cobertura de 7,34% – considerada baixa por órgãos federais, estaduais e municipais de saúde.

Para tentar aumentar a adesão, a Secretaria de Saúde tem enviado avisos e mensagens de texto convocando pais a levarem para as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) os filhos que estejam com a vacinação em atraso.

Aos sábados, o novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola tem atendido qualquer pessoa que deseja atualizar a caderneta de vacinação, inclusive da dose contra a dengue.

Por sua vez, Hortolândia tem, até o momento, uma cobertura vacinal de 7,19%, sendo que 1.113 das 15.486 crianças de 10 a 14 anos foram imunizadas.

Nesta sexta, a prefeitura anunciou que mais três UBSs vão atender o público e integrar um novo calendário de aplicação, que valerá a partir da próxima quarta (8).

Nas UBSs Dom Bruno Gamberini, na Vila Real, e do Jardim Campos Verdes, as imunizações vão acontecer nas segundas e quartas.

Ainda nas quartas, as aplicações também serão feitas na UBS do Jardim Novo Ângulo. Às terças, acontecerá na unidade do Jardim das Figueiras. Por fim, no Jardim Amanda I ocorrerá nas quintas e sextas e no Jardim Rosolém, nas sextas.

O horário de vacinação é das 8h às 15h. É necessário levar documento com foto e CPF.

Segundo dados do painel de monitoramento da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Hortolândia tem quadro estável para dengue com 876 casos confirmados.

Já Santa Bárbara teve um aumento expressivo nos últimos dias, chegando a 2.516 infectados e um óbito contabilizado.

Confira o número de casos na região