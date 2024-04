Novo Complexo Regional de Saúde do Pérola fará vacinação neste sábado, em Santa Bárbara

O novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola promove neste sábado um dia de vacinação para toda a população, em Santa Bárbara d’Oeste. A ação ocorre das 8h às 15h.

Todo cidadão do município poderá comparecer à unidade para atualização de sua caderneta de vacinação. A ação é voltada para pessoas de todas as faixas etárias, não vacinadas ou com esquemas incompletos de acordo com o calendário de vacinação.

Inaugurada na última segunda-feira pelo prefeito Rafael Piovezan (PL), a unidade também vai realizar consultas e procedimentos pré-agendados pela Secretaria da Saúde.

Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola, em Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

Os públicos-alvo das campanhas de vacinação contra gripe e dengue também poderão receber os imunizantes.

A vacina contra a dengue está disponível para crianças de 10 a 11 anos. No caso da gripe, os grupos prioritários incluem crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, trabalhadores da saúde, pessoas com 60 anos ou mais, professores, entre outros – veja lista completa abaixo.

Em seus três primeiros dias de funcionamento, o Complexo Regional realizou 635 atendimentos, sendo 168 consultas médicas e outros 467 atendimentos e procedimentos, entre enfermagem, serviço social, odontologia, farmácia e vacinação.

A unidade fica na Rua do Couro, 725, no bairro Jardim Pérola, e funciona normalmente de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Confira a lista completa dos grupos prioritários de vacinação, segundo o governo estadual