DIG de Americana recupera caminhão furtado em Sumaré e prende homem por receptação

Veículo foi localizado pela DIG de Americana após denúncia e suspeito de receptação foi preso - Foto: Divulgação_Polícia Civil

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana recuperou nesta segunda-feira (13), em Sumaré, um caminhão que foi furtado em Artur Nogueira, no último dia 9. Um homem de 55 anos foi preso acusado de receptação.

Segundo a DIG, os agentes tiveram a informação de que um caminhão com denúncia de furto estaria estacionado em uma casa na Rua Santo Afonso, no Matão. Ao chegarem no local, os policiais civis conseguiram ver pelo portão o caminhão, um Mercedes Benz e uma moto Triumph Multistrada 950.

Na sequência, o suspeito chegou em um T-Cross e ao ser abordado, confessou que ter adquirido o caminhão sabendo de sua origem criminosa.

Os agentes continuaram a ação e foram até a casa do investigado, na cidade de Paulínia. No imóvel, foram encontradas plaquetas identificadoras de caminhões, placas de veículos e demais documentos de interesse policial. No local, também estava um HB20, que existe a suspeita de ter sua origem criminosa.

Ainda em busca no imóvel, nos fundos, os policiais localizaram ao menos 80 litros de etanol, distribuídos em quatro galões, armazenados de maneira irregular. O combustível foi caracterizado como crime contra a ordem econômica.

Levado até a sede da DIG, o homem foi autuado em flagrante por receptação pelo caminhão furtado e por ter praticado crime contra a ordem econômica. Os demais veículos foram apreendidos e as suas origens serão averiguadas pela Polícia Civil.