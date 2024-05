CCR AutoBAn inicia obras de recapeamento nas rodovias Anhanguera e dos Bandeirantes

CCR AutoBAn informou que não estão previstas obras, neste mês, nos trechos que passam pela RPT; veja quais são as frentes de trabalho até 10 de maio

As obras de recapeamento das rodovias Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348) tiveram início na noite desta quinta-feira (2), de acordo com o cronograma da CCR AutoBAn, concessionária responsável pelas pistas. A primeira etapa das intervenções vai até 10 de maio, das 22h às 5h, com quatro frentes de trabalho nas vias.

Rodovia Anhanguera (SP-330) na região de Nova Odessa – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Ao LIBERAL, a CCR AutoBAn informou que não estão previstas obras, neste mês, nos trechos que passam pela RPT (Região do Polo Têxtil). Nos traçados atuais, a Bandeirantes corta Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Hortolândia. Por sua vez, a Anhanguera chega a Americana, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

Nos próximos dias, a Bandeirantes terá dois pontos com equipes trabalhando: um na região de São Paulo, no sentido interior, e outro na região de Limeira e Cordeirópolis, nos dois sentidos.

Já a Anhanguera também terá duas frentes de atuação: uma em Jundiaí e Campinas, no sentido interior, e a segunda na região de Limeira e Cordeirópolis, nos dois sentidos.

Ainda estão previstos no projeto, embora sem execução neste momento, os recapeamentos da Rodovia Adalberto Panzan (SPI-102), em Campinas, e de um trecho de 2 km da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), em Jundiaí.

O investimento total será de R$ 1 bilhão e serão gerados 520 empregos, entre diretos e indiretos.

Período noturno

A concessionária destacou que nos trechos de maior volume de tráfego as obras acontecerão predominantemente à noite, com objetivo de garantir o menor impacto ao motorista.

Neste período o volume de veículos é menor, não ocorrendo interferências significativas no tráfego.

Porém, não estão descartadas operações no período diurno. O andamento do serviço será informado tanto nos painéis das rodovias quanto nas redes da CCR AutoBAn.

Aproximadamente 2,1 mil quilômetros de faixas receberão um novo tipo de pavimento feito de asfalto-borracha, que possui pó de pneu moído em sua composição – serão 1,3 milhão de pneus inservíveis aplicados – e tem se tornado comum em países europeus.