CORREÇÃO: Ao contrário do que foi publicado inicialmente, o homem que foi baleado está internado. Notícia atualizada às 13h46.

Uma mulher foi assassinada e um homem foi baleado na manhã desta segunda-feira (5), em Santa Bárbara d’Oeste. O crime aconteceu no bairro de chácaras Cruzeiro do Sul.

As vítimas são tia e sobrinho. Segundo o LIBERAL apurou no local, houve uma discussão durante a manhã entre a mulher e o assassino. O atirador, então, foi embora e retornou, mas tarde, com uma arma. Ele disparou contra a mulher, que morreu no local, e contra o homem, que foi socorrido e está internado.

Caso aconteceu no Cruzeiro do Sul – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O crime teria ocorrido em frente a uma criança de sete anos, filha do homem baleado, na Rua João Gonçalves Barroso. A Polícia Militar fez buscas na região atrás do assassino, mas até o final da tarde desta segunda-feira, ninguém havia sido preso. A motivação do assassinato não foi divulgada.

