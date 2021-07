Morre homem baleado na frente da filha de sete anos no Cruzeiro do Sul

Fábio foi atingido por um tiro na cabeça, encaminhado à Santa Casa, mas não resistiu ao ferimento; Polícia Civil realiza buscas pelo suspeito do duplo homicídio

Crimes aconteceram em frente de casa que Vilma e família alugavam; polícia ainda não sabe motivação – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal



Morreu no início da tarde desta terça-feira (6) em Santa Bárbara d’ Oeste Fábio de Oliveira Camargo, de 32 anos. Ele foi baleado na segunda-feira (5) com um tiro na cabeça na frente da filha de sete anos e estava internado em estado grave na Santa Casa desde então.

O hospital informou o óbito à reportagem, que aconteceu por volta das 14h.

A tia de Fábio, Vilma Cristina de Oliveira, de 59 anos, também foi baleada pelo mesmo suspeito no Cruzeiro do Sul, e morreu na hora.

A Polícia Civil realiza buscas pelo suspeito do duplo homicídio desde segunda-feira. O caso está sob responsabilidade do 1º DP (Distrito Policial). Investigadores revelaram à reportagem que as diligências estavam avançadas, mas não informaram detalhes.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) foi questionada a respeito das investigações, mas ainda não respondeu.

Segundo plantonista da delegacia de Santa Bárbara, até o momento ninguém foi preso pelo crime.

Movimentação policial no local do duplo homicídio, no Cruzeiro do Sul – Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Relembre o caso

O duplo homicídio aconteceu na manhã desta segunda, em frente a uma casa que Vilma costuma alugar, na Rua João Gonçalves Barroso, no bairro de chácaras Cruzeiro do Sul.

Segundo o LIBERAL apurou no local com um familiar das vítimas, houve uma discussão durante a manhã entre a mulher e o assassino. O atirador foi embora e, mais tarde, retornou armado e fez disparos contra as vítimas.

O primeiro disparo atingiu Vilma, que deixa dois filhos. O sobrinho dela, Fábio, apareceu e também foi atingido por um tiro na cabeça.

Fábio foi socorrido e levado para o Pronto Socorro Afonso Ramos, de onde foi transferido em estado grave para o Hospital Santa Bárbara (Santa Casa).

O motivo da discussão e do homicídio ainda é desconhecido.

Vilma e a família cuidam e alugam casas no bairro de chácaras. A vítima estava, junto do sobrinho, arrumando uma das casas alugadas quando o crime aconteceu.

Sua neta, que estava na frente da casa, correu até a casa de Vilma, há pouco metros dali, e pediu socorro ao namorado da vítima, que acionou a polícia.

Vizinhos relataram que ouviram os disparos, mas que quando saíram para ver o que aconteceu, não encontraram o autor do crime.

Homicídios crescem na cidade

É o sexto homicídio registrado neste ano pela SSP, em Santa Bárbara.

O último homicídio havia sido há um mês, quando o serralheiro Cleiton Santos Sá Teles, de 42 anos, foi assassinado no Jardim Europa. Ele tinha perdido a mãe uma semana antes.

O caso segue em investigação e ninguém foi preso.

No ano passado, ainda segundo números da SSP, de janeiro a julho foram quatro homicídios, e em todo 2020 foram sete.