Ladrões matam pit bull esfaqueado durante tentativa de furto em Nova Odessa

Dois homens, um de 47 e outro de 42 anos, mataram um pit bull esfaqueado durante tentativa de furto em uma residência na Avenida Carlos Botelho, na região central de Nova Odessa. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (15).

Conforme apurou o LIBERAL, a dupla entrou na casa, que não tinha ninguém no momento da invasão, e se deparou com o pit bull. Foi neste momento que os suspeitos pegaram um galho de uma árvore e deram uma paulada na cabeça do cachorro e, na sequência, uma facada.

A dupla fugiu da casa, mas deixou os dois portões da residência abertos, por onde o pit bull correu atrás dos invasores. No jardim da rodoviária, também na Avenida Carlos Botelho, os ladrões cercaram o cachorro e deram mais quatro facadas.

O morador da casa, um jovem de 23 anos, chegava à residência quando alguns parentes e vizinhos estavam no portão e soube do que tinha acontecido. Então, ele saiu à procura do animal, que estava no gramado da rodoviária. Ele levou o cachorro a uma clínica veterinária da cidade, mas o animal morreu no caminho.

Os suspeitos fugiram e foram detidos na manhã desta quarta pela Polícia Civil de Nova Odessa, na Rua Bela Horizonte, no bairro Jardim São Jorge. A dupla tem passagem na polícia por roubo, furto e o suspeito de 47 anos, também tem passagem por tentativa de homicídio.

Os ladrões foram presos e vão responder pelos crimes de tentativa de furto e maus tratos a animal.