LIBERAL lança grupo no WhatsApp sobre quermesses e festas juninas em Americana e região

A Festa de São João movimenta a igreja de Carioba - Foto: Arquivo / O Liberal

O LIBERAL lança nesta quinta-feira (2) um grupo exclusivo no WhatsApp para divulgar notícias e conteúdos sobre quermesses e festas juninas em Americana e região. Os interessados podem acessar o grupo por este link.

Durante a temporada de festas, que começa neste mês de maio, o LIBERAL produzirá conteúdos especiais sobre os eventos. Além da publicação no impresso, no site e nas redes sociais, o conteúdo também será distribuído no grupo de WhatsApp, que contará também com outras formas de interação e informações.

📲 Entre no grupo de WhatsApp do LIBERAL com informações sobre quermesses em Americana e região

“As quermesses e festas juninas são eventos muitos frequentados pela comunidade local todos os anos. Queremos, então, que as pessoas tenham informações de qualidade sobre esses eventos, que saibam, por exemplo, quais são as atrações musicais ou o que há para comer”, explica João Colosalle, editor-executivo do Grupo Liberal.

Colosalle ressaltou que a nova opção de usar o WhatsApp para a distribuição do conteúdo sobre as quermesses foi uma forma de encontrar novos públicos. Hoje, o jornal envia notícias, vagas de emprego, anúncios e ofertas de imóveis diariamente para cerca de 12 mil contatos.

“Sabemos que o WhatsApp é usado por grande parte da população. Então, é uma maneira de levar a informação justamente onde as pessoas estão. A notícia chegará até elas”, comentou.