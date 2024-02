Homem morre após ter moto atingida em rodovia de Santa Bárbara

Um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira (26) após ser atingido por um carro na rotatória da Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135), em uma área rural de Santa Bárbara d’Oeste. A via liga o município a Piracicaba. A vítima foi identificada como José Benedito Ribeiro, torneiro mecânico, de 49 anos.

Segundo relatos do motorista do carro, de 68 anos, aos policiais militares rodoviários que atenderam a ocorrência, por volta de 7h, ele disse que seguia com seu veículo, um Renault Kwid, e ao entrar na rotatória para acessar a SP-135, sentido Santa Bárbara, não viu o motociclista que também estava na rotatória, sentido Santa Bárbara a Piracicaba. Ele afirmou que José Benedito estava fora do seu campo de visão.

Com o impacto, o torneiro mecânico, que estava em uma Honda CG 125 Titanm foi lançado ao chão e teve ferimentos. A ambulância socorreu a vítima até o Pronto-Socorro Dr. Edison Mano, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Além da Polícia Militar Rodoviária, estiveram presentes os peritos do IC (Instituto de Criminalística) para a coleta de dados que devem auxiliar na investigação do caso.

Um boletim de ocorrência de homicídio culposo na direção de veículo automotor foi registrado no 1° DP (Distrito Policial) do município.

Outros casos

Em dez dias, foram ao menos quatro mortes no trânsito na RPT (Região do Polo Têxtil).

Na noite do dia 16, um motoboy de 44 anos, morreu após ter a sua moto atingida por um motorista em uma Fiat Strada. Ele fugiu após o acidente e a Polícia Civil tenta identificar o motorista.

No dia 17, um homem de 35 anos morreu após bater de moto contra um muro dentro de um condomínio em Nova Odessa. No mesmo dia, um jovem de 22 anos, morador de Santa Bárbara, morreu em um acidente na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Dados do governo estadual, aponta, entretanto, que o número de mortes no trânsito na região caiu mais da metade em janeiro deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado.