Um jovem de 22 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste, morreu na madrugada deste sábado (17), ao se envolver em um acidente de trânsito na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). O técnico de enfermagem Lucas Ribeiro Santana chegou a ser socorrido ao Pronto-Socorro Afonso Ramos, mas não resistiu aos ferimentos.

Acidente ocorreu no quilômetro 104 da SP-304, em Piracicba; no destaque, Lucas Ribeiro Santana – Foto: Reprodução / Google e Divulgação

O acidente aconteceu por volta da 1h, na altura do quilômetro 104. Lucas seguia com um veículo, um Renault Duster, no sentido Piracicaba, quando, na altura da passarela do Jardim Santa Rita de Cássia, por motivos ainda desconhecidos, chocou-se contra a traseira de um caminhão e na sequência contra uma barreira metálica do lado esquerdo da via.

O jovem chegou a ser socorrido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros, mas morreu momentos depois do Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos. Lucas morava no Parque Rochelle.

O corpo será velado neste sábado, no velório do Cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara d’Oeste, em horário ainda a ser definido. O sepultamento está marcado para este domingo (18), às 9h, no mesmo cemitério.